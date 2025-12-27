باشگاه خبرنگاران جوان - ایالت کالیفرنیا در آمریکا تحت تأثیر بارش‌های شدید و سیلاب‌های گسترده قرار گرفته است. منابع محلی گزارش می‌دهند که این شرایط جوی تاکنون دست‌کم سه کشته برجای گذاشته و باعث آسیب جدی به خانه‌ها و جاده‌های منطقه شده است.

طوفان زمستانی «دوئین» علاوه بر بارش‌های شدید، باعث ایجاد اختلال در حمل‌ونقل هوایی نیز شده است؛ به‌طوری که حدود دو هزار پرواز لغو و بیش از ۲۲ هزار پرواز دیگر با تأخیر مواجه شده‌اند. این شرایط زندگی روزمره ساکنان و فعالیت‌های اقتصادی در ایالت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.