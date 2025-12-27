باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بارش‌های شدید کالیفرنیا، خانه‌ها و پرواز‌ها را فلج کرد + فیلم

بارش‌های سیل‌آسای اخیر در ایالت کالیفرنیا موجب کشته شدن دست‌کم سه نفر، آسیب به خانه‌ها و جاده‌ها و ایجاد اختلال گسترده در حمل‌ونقل هوایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایالت کالیفرنیا در آمریکا تحت تأثیر بارش‌های شدید و سیلاب‌های گسترده قرار گرفته است. منابع محلی گزارش می‌دهند که این شرایط جوی تاکنون دست‌کم سه کشته برجای گذاشته و باعث آسیب جدی به خانه‌ها و جاده‌های منطقه شده است.

طوفان زمستانی «دوئین» علاوه بر بارش‌های شدید، باعث ایجاد اختلال در حمل‌ونقل هوایی نیز شده است؛ به‌طوری که حدود دو هزار پرواز لغو و بیش از ۲۲ هزار پرواز دیگر با تأخیر مواجه شده‌اند. این شرایط زندگی روزمره ساکنان و فعالیت‌های اقتصادی در ایالت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

مطالب مرتبط
بارش‌های شدید کالیفرنیا، خانه‌ها و پرواز‌ها را فلج کرد + فیلم
young journalists club

احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت

بارش‌های شدید کالیفرنیا، خانه‌ها و پرواز‌ها را فلج کرد + فیلم
young journalists club

تیراندازی در جشن تولد کودک کالیفرنیایی + فیلم

بارش‌های شدید کالیفرنیا، خانه‌ها و پرواز‌ها را فلج کرد + فیلم
young journalists club

سیلاب در کالیفرنیا در پی بارش بی سابقه در ۵۰ سال گذشته + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رژیم صهیونیستی در پی گدایی هم‌پیمان برای سومالی‌لند + فیلم
۵۱۵

رژیم صهیونیستی در پی گدایی هم‌پیمان برای سومالی‌لند + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم
۴۷۱

ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم
۴۶۷

چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم
۳۳۹

انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
اشتباهی که سبب معلولیت مصدوم می‌شود + فیلم
۲۹۹

اشتباهی که سبب معلولیت مصدوم می‌شود + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.