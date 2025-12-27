باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در پی تشدید ناترازی انرژی در کشور، مدیریت مصرف گاز به‌عنوان مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت برای حفظ پایداری تأمین برق و گاز در فصل زمستان مطرح شده است.

رضاپور، مدیر طرح مدیریت مصرف هوشمند انرژی، از طراحی و راه‌اندازی یک پلتفرم هوشمند خبر داد که با هدف پایش، تحلیل و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی توسعه یافته و می‌تواند الگوی مصرف اختصاصی هر مشترک را ارائه دهد.

به گفته وی، افزایش صعودی مصرف گاز خانگی در زمستان باعث می‌شود گاز بسیاری از صنایع قطع شود و این موضوع به‌طور مستقیم تولید برق نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ظرفیت تولید برق کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، کشور تنها دو مسیر پیش رو دارد؛ یا افزایش تولید انرژی یا مدیریت مصرف. از آنجا که افزایش تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، تمرکز ناگزیر بر بهینه‌سازی مصرف گاز قرار گرفته است.

گفتنی است، این پلتفرم با استفاده از داده‌های مصرف سال‌های گذشته مشترکان و ترکیب آن با پارامتر‌هایی مانند دمای هوا، متراژ واحد مسکونی، نوع سیستم گرمایشی، بعد خانوار و سایر شاخص‌های مؤثر، داده‌ها را به کمک هوش مصنوعی تحلیل می‌کند. نتیجه این تحلیل، استخراج یک الگوی مصرف اختصاصی برای هر مشترک است که به او نشان می‌دهد میزان مصرف بهینه گاز چه مقدار باید باشد.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.