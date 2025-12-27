باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد بدون اشاره به نام پنج استان مراکز مراقبت افزود: همچنین پردیس توانمندسازی کودکان تا چند هفته آینده در خیابان الوند ایجاد می‌شود و مرکز ذوالفقاری نیز به پردیس جامع زنان تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش بنیادین سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: بهزیستی وظیفه دارد مسیر فعالیت تشکل‌های مردم نهاد را تسهیل کند.

وی مشارکت واقعی مردم را دارای ویژگی‌هایی همچون «با مردم، نه برای مردم»، «تقاضامحور»، «نظام‌مند و مستمر» دانست و افزود: حدود ۹۰ درصد فعالیت‌های بهزیستی توسط تشکل‌ها انجام می‌شود.

به گفته حسینی، زیست‌بوم جامع مشارکت در بهزیستی با ۱۲ راهبرد طراحی شده و توسعه موضوعی، قشری و جغرافیایی مشارکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

پیگیری مساله موارد فروش کودکان

فاطمه دانشور مدیرعامل خیریه مهرآفرین نیز در این نشست با اشاره به دو دهه فعالیت این مجموعه در حوزه حمایت از کودکان بدسرپرست گفت: طی ۲۰ سال گذشته تمرکز ما بر کودکان بدسرپرست بوده، اما در سه سال اخیر دوره‌ای بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم و مجوز فعالیت ما تمدید نمی‌شد.

وی افزود: در دولت فعلی روند‌ها روان‌تر شده و صدور مجوز‌ها در حال انجام است، اما همچنان نگران تکرار این وضعیت هستیم.

دانشور همچنین از شناسایی و پیگیری موارد فروش کودکان خبر داد و گفت: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، تاکنون ۶۶۰ کودک تحویل سازمان بهزیستی شده‌اند.

مدیرعامل خیریه مهرآفرین با اشاره به فعالیت این مجموعه در پاتوق‌های پرخطر افزود: در حال حاضر دسترسی ما به وسایل پیشگیری از بارداری محدود شده است در حالی که با گروه‌هایی کار می‌کنیم که فرزندان خود را با هدف فروش به دنیا می‌آورند. به گفته وی، ۱۰ پاتوق پرخطر در تهران شناسایی شده است.

وی توضیح داد: پیش‌تر آمپول‌های ضدبارداری از طریق مراکز بهداشت برای این زنان تزریق می‌شد، اما اکنون این دسترسی وجود ندارد و لازم است سازمان بهزیستی از طریق مذاکره با وزارت بهداشت امکان دسترسی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه به دارو‌های پیشگیری از بارداری را فراهم کند.

دانشور همچنین از آمادگی این مجموعه برای همکاری با اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده در اختیار داریم و آماده‌ایم در صورت معرفی افراد از سوی بهزیستی، خدمات لازم را ارائه دهیم.

درخواست برای آموزش سالمندان سرپرست نوه‌ها

مدیرعامل خیریه، یکی دیگر از مسائل مهم را نگهداری نوه‌ها توسط سالمندان فقیر دانست و افزود: در مواردی والدین کودک فوت کرده یا در زندان هستند و سالمندان مسئول نگهداری نوه‌ها می‌شوند، تقاضا داریم خیریه مهرآفرین در زمره مؤسسات آموزش روزانه قرار گیرد تا بتوانیم به این سالمندان آموزش دهیم.

دانشور همچنین به چالش‌های مداخلات اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: گاهی هنگام مشاهده کودک در پاتوق‌های آسیب‌دیده با ۱۲۳ تماس می‌گیریم، اما قبل از حضور نیروها، والدین از محل متواری می‌شوند و ساماندهی ناموفق می‌ماند لازم است اعتماد بیشتری به سازمان‌های مردم‌نهاد شود و اورژانس اجتماعی با حکم قضایی وارد این محیط‌ها شود.

وی خواستار حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی در جلسات تصمیم‌سازی سازمان بهزیستی شد.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت مالیاتی برای حمایت از بهزیستی

فروزنده محجوبی مدیرعامل بنیاد ژنتیک ایرانیان نیز در این نشست گفت: مالیات می‌تواند فرصتی برای کمک به بهزیستی باشد و اگر سازمان‌های مردم‌نهاد مجوزدار بتوانند مالیات خود را در مسیر حمایت از بهزیستی هزینه کنند، کمک مؤثری خواهد بود.

وی افزود: بنیاد ژنتیک ایرانیان آمادگی ارائه خدمات مشاوره و ژنتیک به گروه‌هایی مانند ناشنوایان، افراد دارای اوتیسم و سایر گروه‌های دارای معلولیت را دارد و تأکید کرد که ۴۵ درصد ناهنجاری‌های ژنتیکی در برخی مناطق، فامیلی و تکرارشونده است و نیازمند فرهنگ‌سازی و پیشگیری هدفمند است.

منبع: سازمان بهزیستی