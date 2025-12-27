باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی گفت: در جلسه امروز شورای عالی محیط زیست که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود ۳ منطقه تحت مدیریت جدید تصویب شد، البته همانطور که بار‌ها اعلام شد سیاست سازمان حفاطت محیط زیست در این دوره حفاظت از مناطق با ارزش تنوع زیستی است از این رو مناطق کاملا هدفمند انتخاب می‌شوند.

وی اظهار کرد: این سه منطقه که انتخاب شدند از لحاظ ارزش‌های تنوع زیستی جزو مناطق بسیار با اهمیت در سطح کشور به حساب می‌آیند و برخی هم در سطح بین المللی واجد ارزش هستند.

وی گفت: اثر طبیعی - ملی چشمه قدمگاه در استان فارس تصویب شد، این منطقه با اینکه یک محدوده کوچکی است، اما ۸ گونه ماهی دارد که ۶ گونه آن اندمیک ایران و ۲ گونه آن اندمیک و مختص همان چشمه است از این رو منطقه بسیار حائز اهمیتی است و یکی از شگفتی‌های خلقت در حوزه تنوع زیستی است. یک مساله دیگر هم این است که، چون اسم چشمه قدمگاه است و مردم محلی معتقدند که آنجا قدمگاه امام رضا (ع) است این تنوع زیستی آن منطقه حفظ شده است که بیانگر این است که ارزش‌های معنوی مردم هم می‌تواند در حفظ محیط زیست موثر باشد.

ظهرابی افزود: منطقه بعدی ارس شهرستانک است که در آنجا درخت کهنسالی با سن بالای ۲۷۰۰ سال به عنوان یک اثر طبیعی - ملی داخل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی است این منطقه هم از بابت ذخایر ژنتیکی بسیار حایز اهمیت است چراکه درختان کهنسال ذخایر و گنجینه‌هایی از لحاظ تنوع زیستی هستند.

وی ادامه داد: همچنین منطقه زرین گل در استان گلستان هم مورد تصویب قرار گرفت البته قرار شد که یک بررسی بین سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در رابطه با بکر بودن آن منطقه انجام شود، اما تصویب شد، این منطقه رویشگاه بیش از ۶۰ گونه درختی و درختچه‌ای است، از نظر تنوع زیستی بسیار حائز اهمیت است، این منطقه رویشگاه ۲ گونه سرخدار و انجیری است که این دو گونه از نظر حفاظتی دارای اهمیت بسیار هستند، قرار شد یک بررسی اجمالی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی انجام و بعد آگهی شود.

۷ منطقه به عنوان حفاظتگاه مردمی تصویب شد

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: همچنین ۷ منطقه به عنوان حفاظتگاه مردمی مصوب شد، از سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست مردمی کردن حفاظت است که در این محدوده‌ها حیات وحش آنها در اختیار مردم قرار می‌گیرد سرشماری و برآورد جمعیت می‌شود و حفاظت آن به مردم سپرده می‌شود و در نهایت بعد از اینکه جمعیت رشد کرد و به یک حد قابل قبولی رسید آن زمان اجازه بهره برداری تحت نظارت سازمان داده می‌شود که در واقع همان قرق‌های اختصاصی است.

وی افزود: این مناطق شامل منطقه لشگرگاه در خراسان جنوبی، میانکوه طبس خراسان جنوبی، اوزوم خراسان شمالی، لنگر خراسان شمالی، خوشاب استان گلستان، کوه مسجد استان یزد و هیزم چاه در استان اصفهان است که مجموع مساحت این مناطق ۴۰۵ هزار هکتار است.

تصویب طرح هادی ۱۷ روستا در ۱۳ استان

ظهرابی درباره دیگر تصمیمات این نشست گفت: همچنین محدوده طرح هادی ۱۷ روستا در ۱۳ استان شامل اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، زنجان، فارس، کردستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، یزد، خراسان جنوبی، خوزستان و مازندران تصویب شد.

تصویب آیین نامه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی

وی ادامه داد: همچنین آیین نامه جامع مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی هم تصویب شد، ایران از سال ۱۳۷۵ به این کنوانسیون پیوست و مرجعیت ملی آن در این سال‌ها بین سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت خارجه و وزارت جهاد کشاورزی در تغییر و تحول بود و در نهایت از خرداد ماه امسال مرجعیت این کنوانسیون به سازمان حفاظت محیط زیست محول شد و برای اجرای وظایفی که در این مرجعیت داریم و هماهنگی بین دستگاه‌ها و سیاست گذاری برای حفظ تنوع زیستی، امروز مصوب شد کارگروهی به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و متشکل از دستگاه‌های دولتی مرتبط، سازمان‌های مردم نهاد و جمعی از متخصصان و دانشگاهیان تشکیل شود تا سیاست گذاری‌ها، پیگیری‌ها و نظارت بر حفظ تنوع زیستی در قالب این کارگروه انجام شود.

نعیین تکلیف بهای ضرر و زیان حیوانات وحشی

وی گفت: اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ دولت مصوبه‌ای داشت در خصوص تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان که یک سری اشکالات داشت که در جلسه امروز رفع شد، در واقع ماهیان کور غار یک گونه آن مد نظر قرار گرفته بود که در این اصلاحیه همه گونه‌ها مشمول شدند، همچنین گونه ماهیان خاویاری کشور را در دو دسته قرار داده بودند که یکی از دسته‌ها خسارت و جریمه آن بیشتر از گروه دوم بود که همه را یکپارچه کردیم.

ارائه برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور

ظهرابی افزود: برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور هم مطرح و ارائه شد، مقرر شد اسناد پشتیبان این برنامه در اختیار ریاست جمهوری قرار بگیرد بررسی کنند در صورتی که با سیاست‌های دولت کاملا همراه و هماهنگ بود به تصویب می‌رسد.