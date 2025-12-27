باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی اعلام به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» از سوی رژیم صهیونیستی، شورای امنیت سازمان ملل قرار است جلسه‌ای اضطراری برای بررسی این موضوع تشکیل دهد و اعضای شورای امنیت آماده‌اند تا این اقدام را محکوم کنند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که تل‌آویو به‌طور رسمی سومالی‌لند را به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت می‌شناسد؛ اقدامی که با واکنش شدید دولت «سومالی» روبه‌رو شد. نخست وزیر سومالی می‌گوید که بنیامین نتانیاهو به دنبال جای پایی در شاخ آفریقا و کنترل تنگه باب المندب می‌گردد.

«سومالی‌لند» بیش از سه دهه پیش جدایی خود از «سومالی» را اعلام کرده است، اما تاکنون هیچ‌یک از کشور‌های عضو سازمان ملل آن را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته‌اند. جمهوری خودخوانده سومالی‌لند از موقعیتی استراتژیک در خلیج عدن برخوردار است و پول، گذرنامه و ارتش خود را دارد.

شایان ذکر است که مصر، ترکیه، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی همگی این اعلامیه را محکوم کرده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل