فرانسه تیراندازی ارتش اسرائیل به گشت‌های نیرو‌های یونیفل در لبنان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرانسه روز شنبه تیراندازی ارتش اسرائیل به گشت‌های نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در روز قبل را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه روز جمعه پس از «یک سری اقدامات مشابه ارتش اسرائیل علیه یونیفل در هفته‌های اخیر» رخ داده است.

فرانسه از اسرائیل خواست «نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را متوقف کند و به آتش‌بس ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ که برای همه طرف‌ها الزام‌آور است، احترام بگذارد.»

این وزارتخانه اعلام کرد که حفاظت از صلح‌بانان سازمان ملل باید تضمین شود و تأکید کرد که «حفاظت از صلح‌بانان سازمان ملل و همچنین ایمنی و امنیت پرسنل، اموال و اماکن سازمان ملل باید مطابق با قوانین بین‌المللی تضمین شود.»

فرانسه همچنین از کارکنان یونیفل تقدیر کرد و گفت که «شجاعت، حرفه‌ای‌گری و تعهد پرسنل یونیفل را می‌ستاید.»

این بیانیه افزود که فرانسه «حمایت خود را از اجرای کامل مأموریت این نیرو مجدداً تأیید می‌کند.»

ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۱۲۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات غزه کشته و بیش از ۱۷۱۲۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

اگرچه آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، اما شرایط زندگی در غزه به دلیل عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات خود طبق توافق، مانند اجازه ورود مقادیر توافق‌شده غذا، کمک، تجهیزات پزشکی و مسکن سیار به این منطقه، بهبود قابل توجهی نیافته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نیروهای یونیفیل ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
آخرین اخبار
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ: طرح صلح زلنسکی فقط با تأیید من پیش می‌رود
آیا اوکراین توان برگزاری انتخابات آنلاین را دارد؟
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش
کی یف پس از حملات روسیه در تاریکی فرو رفت
حمله با چاقو در متروی پاریس
مادورو علیه «استعمار» آمریکا موضع گرفت
شنیده شدن صدای انفجار‌های قدرتمند در پایتخت اوکراین
تایلند و کامبوج به آتش‌بس فوری در مناقشه مرزی دست یافتند
ترامپ: سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسیم
خیز عربستان برای تصاحب انرژی سبز
زنجیر گاز صهیونیستی بر گردن مصر