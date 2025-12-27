باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرانسه روز شنبه تیراندازی ارتش اسرائیل به گشتهای نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در روز قبل را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیهای اعلام کرد که این حادثه روز جمعه پس از «یک سری اقدامات مشابه ارتش اسرائیل علیه یونیفل در هفتههای اخیر» رخ داده است.
فرانسه از اسرائیل خواست «نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را متوقف کند و به آتشبس ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ که برای همه طرفها الزامآور است، احترام بگذارد.»
این وزارتخانه اعلام کرد که حفاظت از صلحبانان سازمان ملل باید تضمین شود و تأکید کرد که «حفاظت از صلحبانان سازمان ملل و همچنین ایمنی و امنیت پرسنل، اموال و اماکن سازمان ملل باید مطابق با قوانین بینالمللی تضمین شود.»
فرانسه همچنین از کارکنان یونیفل تقدیر کرد و گفت که «شجاعت، حرفهایگری و تعهد پرسنل یونیفل را میستاید.»
این بیانیه افزود که فرانسه «حمایت خود را از اجرای کامل مأموریت این نیرو مجدداً تأیید میکند.»
ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۱۲۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات غزه کشته و بیش از ۱۷۱۲۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
اگرچه آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، اما شرایط زندگی در غزه به دلیل عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات خود طبق توافق، مانند اجازه ورود مقادیر توافقشده غذا، کمک، تجهیزات پزشکی و مسکن سیار به این منطقه، بهبود قابل توجهی نیافته است.
منبع: آناتولی