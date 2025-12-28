باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به برودت هوا و بارش احتمالی برف، مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی مدارس شهرهای ارومیه و اشنویه ، و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس مناطق روستایی و بخش‌های تابعه شهرستان‌های ارومیه و اشنویه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، آزمون‌های نهایی شهرستان‌های ارومیه و اشنویه و سردشت فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.