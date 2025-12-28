باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر عابدینی مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس درباره اینکه اگر رئیس فدراسیون فوتبال بود در قبال حاشیه‌های اخیر چه اقدامی انجام می‌داد، اظهار کرد: امسال سال حمایت ملی برای تیم ملی فوتبال است. به هر حال تیم ملی فوتبال برای یک آوردگاه بزرگ آماده می‌شود. امسال باید باشگاه‌ها یک مقدار از منافع باشگاهی خود بگذرند و به فکر تیم ملی باشند و ما به بستر آرام نیاز داریم. بستری که بتواند تیم ملی را مهیا، هدایت و حمایت کند تا در آن آوردگاه تاریخی اتفاقی را رقم بزند که مردم ایران دوست دارند.

عابدینی گفت: تیم ملی فوتبال زاویه‌ای برای هوادار پیدا کرده است و باید این خلا را فدراسیون فوتبال پر کرده و فاصله بین مردم و تیم ملی را حل کند. با تنش‌هایی که انجام می‌شود این فاصله و شکاف عمیق‌تر می‌شود.

او درباره اینکه شادی گل کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده به سکو‌ها سرایت می‌کند، گفت: وقتی تیم سرالکس فرگوسن در زمین خودش می‌باخت و تیم مقابل شادی و پایکوبی می‌کرد، فرگوسن می‌گفت که آنها حق دارند شادی کنند. نوع شادی را کسی برای بازیکن تعیین نکرده است. من نگران اتفاق عجیب و غریب در فوتبال هستم که این وفاق تبدیل به نفاق و دورویی شود. اگر قرار است ما بیاییم و پرده دری و آبروبریی کنیم و متاسفانه بخواهیم فوتبال را آلوده کنیم بهترین روش‌ها انتخاب کردیم.

عابدینی بیان کرد: زنوزی فقط یک سرمایه دار نیست و یک آدم صنعتی هست که در دنیای صنعت شناخته شده است و هزاران نفر در تشکیلات ایشان دارند نان می‌خورند. چه اتفاقی افتاده است که زنوزی در یک برنامه تلویزیونی می‌آید و گریه می‌کند. حالا آنها که دشمنش هستند تعبیری دارند که من این تعبیر را ندارم. من مدیر بودم و می‌دانم و گاهی اوقات آدم بغض می‌کند. اما آقای زنوزی! شما باید در رختکن سر بازیکنان خود فریاد می‌زدید. چه سهمی به بازیکنان خود دادید که بردی حاصل نشد. من بازی تراکتور و شمس آذر نگاه کردم و واقعا تیم حریف خوب بازی می‌کرد و خوب هم مقابل تیم تراکتور ایستادگی کرد. بضاعت تیم تراکتور قابل مقایسه با تیم شمس آذر نیست و این دهمین مساوی تیم قزوینی بود و این تیم عادت به مساوی کردن دارد. آقای زنوزی! شما باید بروید و ببینید چرا بازیکنانتان ضعیف بازی کردند.