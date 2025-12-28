باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در آخرین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز (روز یکشنبه) ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس پذیرای تیم فوتبال گل گهر سیرجان است.

این بازی در ابتدا قرار بود که در ورزشگاه امام رضا مشهد برگزار شود، اما بنا به دلایلی بازی در این ورزشگاه لغو شد و استقلال باید در ورزشگاه شهدای قدس از حریف سیرجانی خود میزبانی کند.

آبی پوشان پایتخت ۳ تساوی متوالی در لیگ برتر فوتبال به دست آوردند و همین موضوع باعث شد که از صدر جدول فاصله بگیرند. آنها با ۲۲ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار دارند.

شاگردان ساپینتو با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم گل گهر سیرجان هستند تا نوار تساوی‌های متوالی خود را قطع کنند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و از کورس قهرمانی عقب نمانند.

استقلال هفته گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ توانست تیم المحرق بحرین را شکست بدهد و به مرحله حذفی این رقابت‌ها صعود کرد. آبی پوشان با این پیروزی روحیه دوچندانی کسب کردند و می‌خواهند در آسیا دوباره بدرخشند.

ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، رستم آشورماتوف، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، ضرغام سعداوی و ابوالفضل ذلیخایی به دلایلی، چون مصدومیت، محرومیت و نکات فنی برابر گل‌گهر حضور ندارند.

در آن طرف، تیم گل‌گهر سیرجان با هدایت مهدی تارتار همانند سال‌های گذشته در لیگ برتر فوتبال پرنوسان ظاهر شده است. این تیم سیرجانی ابتدای فصل را خوب شروع کرد، اما باخت سنگین خانگی برابر تراکتور در هفته هشتم در روند نتیجه گیری اش تاثیر گذاشت و در ۶ بازی تنها ۸ امتیاز گرفته است.

شاگردان مهدی تارتار با ۲۰ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار دارند و آنها می‌خواهند با برد برابر استقلال دست پر به سیرجان برگردند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما کار سختی جلوی هواداران پرشور استقلال دارند.

۲ تیم تاکنون در ۱۴ بازی به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۱۰ برد سهم استقلال، یک برد سهم گل‌گهر و ۳ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.