کارشناس فوتبال درباره عملکرد ۳ نماینده کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشید طالبی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد نمایندگان کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: به نظرم هفته فوق العاده‌ای برای نمایندگان کشورمان بود و تیم تراکتور برد دلچسبی را مقابل الدحیل کسب کرد و این تیم خودش را در بالای جدول لیگ نخبگان آسیا حفظ کرد و پرچمداری کشورمان در لیگ الیت را به خوبی دارد انجام می‌دهد.

او افزود: البته وقتی تراکتور وارد دور بعدی بازی‌های لیگ نخبگان آسیا شود، کار سخت‌تر می‌شود. به نظرم تراکتور بازی عالی برابر تیم الدحیل انجام داد و نتیجه را با گل استثنایی امیر حسین حسین زاده به نفع خود تمام کرد و این اتفاق خوبی در فوتبالمان است.

هواداران استقلال برد دلچسبی از تیم خود دیدند

طالبی بیان کرد: سرمربی تیم استقلال تصمیمی گرفت و با وجود اینکه برخی از بازیکنان را به دلایلی با خودش به بحرین نبرد، تصمیم جسورانه‌ای گرفت و بعد از مدت‌ها هواداران استقلال برد دلچسبی از تیم خود دیدند. به هر حال ان شاء الله صعود هر ۳ تیم ایرانی به مراحل بعدی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ادامه دار باشد تا ما بتوانیم در این رقابت‌ها شرایط بهتری پیدا کنیم و سهمیه‌های خود را ارتقا ببخشیم. برد‌های این هفته تیم‌های تراکتور و استقلال اتفاق خوشایندی بود و من فکر می‌کنم هوادارانشان راضی باشند.

کارشناس فوتبال درباره اینکه به نظرش تیم‌های ایرانی می‌توانند به مراحل بالاتر مسابقات آسیایی هم صعود کنند، گفت: به هر حال صعود به مراحل بالاتر دلچسب هست، اما در هر تورنمنتی که وارد شوید کار سخت‌تر خواهد شد. شاید تیم تراکتور در مراحل بالاتر لیگ نخبگان آسیا با تیم‌های عربستانی و شرق آسیا مواجه شود. همچنین تیم‌های سپاهان و استقلال به عنوان تیم‌های دوم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا صعود کردند و با تیم‌های صدرنشین گروه‌های دیگر برخورد می‌کنند.

تیم النصر متفاوت از تیم های آسیایی بازی می کند

طالبی درباره اینکه احتمال تقابل تیم‌های سپاهان و استقلال با تیم النصر که کریس رونالدو در این تیم هست، وجود دارد، گفت: من نمی‌دانم رونالدو در لیگ قهرمانان آسیا بازی کند یا نه! به هر حال کار سخت‌تر خواهد شد و تقابل با تیم‌های عربستانی مثل تیم النصر که نسبت به تیم‌های دیگر متفاوت بازی می‌کند، دشوار است.

تراکتور شگفتی ساز لیگ نخبگان آسیا بوده است

کارشناس فوتبال گفت: تراکتور شگفتی ساز لیگ نخبگان آسیا بوده است و من فکر نمی‌کنم کسی باور می‌کرد که این تیم تبریزی بتواند در جایگاه خوبی در لیگ نخبگان آسیا قرار بگیرد. از آن طرف، خیلی‌ها می‌گفتند، شاید استقلال نتواند صعود کند، اما یک برد لچسب برابر تیم المحرق بحرین به دست آورد. البته ۱۰ نفره شدن تیم بحرینی مزید بر علت شد. گل‌هایی که بازیکنان استقلال و تراکتور در این هفته از مسابقات آسیایی زدند بی نظیر و زیبا بودند و من لذت بردم. البته شکی نیست که ما خیلی در آسیا کار داریم، اما این برد‌ها و صعود‌ها خوشایند و دلچسب است. ان شاء الله بتوانیم سهمیه را به حالت قبلی برگردانیم تا یک تیم دیگر در لیگ نخبگان آسیا اضافه شود.

امسال استقلال و پرسپولیس میزبانی نکردند

طالبی درباره اینکه زمین‌های خوب و استاندارد هم در کیفیت بازی‌های تیم‌های ما در آسیا تاثیرگذار هستند، گفت: تراکتور، سپاهان و استقلال و پرسپولیس تیم‌هایی هستند که همواره در آسیا حضور دارند، اما ۳ تیم ما زمین ندارند. تیم‌های استقلال و پرسپولیس با آن حجم هواداری باید حق هم بدهیم به نوعی میزبانی در فوتبال ایران نکردند و سرگردان هستند. مثلا بازی استقلال و گل گهر اول قرار بود در ورزشگاه مشهد برگزار شود، اما باز هم محل بازی تغییر کرد و به ورزشگاه شهدای قدس منتقل شد. من می‌گویم که اگر به مرحله بعدی جام جهانی صعود کنیم باید شک کنیم. ما هیچ کدام از برنامه هایمان براساس نظم و ساختار سازی نیست.

بازگشت تراکتور به ورزشگاه یادگار امام جان تازه ای به این تیم بخشید

کارشناس فوتبال بیان کرد: ما کاری نمی‌کنیم و فقط فوتبال بازی می‌کنیم و حالا نتیجه‌ای هم بگیریم و پشت آن نتیجه کسب شده از خودمان تعریف می‌کنیم، اما به لحاظ ساختار سازی قطعا زیر صفر هستیم. ما در حداقل‌های VAR هم مانده‌ایم. بازگشت بازی‌های تراکتور به ورزشگاه یادگار امام تبریز اصلا جان تازه‌ای به این تیم و هوادارانش بخشید. ورزشگاه بنیان دیزل ظرفیت ۸ هزار نفری داشت، اما ۴ هزار نفر هم به ورزشگاه نمی‌رفتند و توی ذوق هوادار می‌خورد. اما بازی این تیم برابر الدحیل در ورزشگاه یادگار امام تبریز خیلی دلچسب بود و بازیکنان در زمین خوبی بازی کردند. حالا بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی برگزار شود، قطعا شور و شعف به هواداران برمی گردد. قطعا بازی در خانه و با آن هم حجم هوادار در کیفیت بازی تیم‌های ما در آسیا تاثیر گذار است.

او بیان کرد: تنها چیزی که فوتبال ایران نسبت به تیم‌های عربستانی و آسیایی برتری دارد، نیروی انسانی و هواداری اش است، اما این برتری هم با سوء مدیریت و فاجعه در مدیریت از فوتبالمان گرفتیم. زمانی که من در تیم‌های سپاهان و تراکتور بازی می‌کردم وقتی که تیم‌های عربی برای بازی در لیگ قهرمانان به ایران می‌آمدند فقط از حجم هواداران ما فیلم می‌گرفتند. ما تنها چیزی که در آسیا می‌توانیم ادعا کنیم، همین هوادارانمان هستند که آن هم با مدیریت افتضاح خود از ورزشگاه‌های خود می‌گیریم. فقط ما امیدواریم که یک روز خوب در فوتبال کشورمان داشته باشیم. باید به این هواداران ارزش گذاشته شود و بازیکنان بتوانند در بهترین زمین و ساختار درست قابلیت چشمگیری پیدا کنند و فقط باید به همین امید بنشینیم و انرژی بفرستیم.