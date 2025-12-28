به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه بیش از ۴ میلیارد تومان کمک برای ارتقای تجهیزات بیمارستان کوثر حاجی آباد هزینه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - ناصری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه گفت: در حرکتی خداپسندانه و انسان‌دوستانه، رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه با اختصاص کمک مالی به مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان، گامی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی این شهرستان برداشت.

او افزود: این کمک مالی جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان کوثر زیرکوه هزینه شده و منجر به خرید و نصب دستگاه سنجش آزمایشات هورمونی، دستگاه اتوکلاو اتاق عمل و درب ضد اشعه رادیولوژی در این بیمارستان شده است.

ناصری اظهار کرد: تأمین دستگاه سنجش آزمایشات هورمونی، امکان انجام آزمایش‌های تخصصی در داخل شهرستان را فراهم کرده و از بار مراجعات بیماران به مراکز خارج از زیرکوه می‌کاهد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان زیرکوه بیان کرد: تجهیزات اتوکلاو و درب ضد اشعه، استاندارد‌های ایمنی و بهداشتی بخش‌های جراحی و رادیولوژی بیمارستان را ارتقا بخشیده است.