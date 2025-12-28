باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۴۵ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار داشت.
همچنین میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون بر روی عدد ۱۰۷ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۲۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.