بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۴۵ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.

همچنین میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بر روی عدد ۱۰۷ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۲۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

 

برچسب ها: آلودگی هوا ، کیفیت هوای تهران
خبرهای مرتبط
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
کیفیت هوای تهران ناسالم است
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
باید از بنزین مناسب و گازوئیل مناسب کم سولفور استفاده کرد واقعا آلودگی وحشتناک است احتمالا همین آلودگی باعث خشکسالی است واقعا مردم هم باید کمک کنند و حتی المقدور از بنزین وارداتی مناسب استفاده کرد ،درست رانندگی کردن هم صد در صد تاثیر داره ،درختکاری باید ترویج بشه و مردم هم باید ورزش کنن و کمتر از خودرو استفاده کنن،بازنشسته ها میتونن صبحا بخرید و کارهای پزشکیشون برن و میشه برنامه ای تدوین کرد حتی المقدور تردد ها در عصرها که ترافیک،وحشتناک است کمتر بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
همه باید ماسک بزنن
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک