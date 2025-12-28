جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی در روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ وضعیت ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به پایتخت و برخی محور‌های پیرامونی از جمله آزادراه کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، آزادراه ساوه – تهران حدفاصل دهشاد تا رضی‌آباد، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع، بزرگراه ورامین – تهران در محدوده قلعه‌نو گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در حال حاضر، محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی نیز گفت: در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، کردستان، اصفهان و فارس بارش برف و باران همراه با مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود. همچنین در برخی محور‌های استان‌های بوشهر، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی در ادامه تصریح کرد: محور بانه – سقز به عنوان محور شریانی مسدود اعلام شده و تردد از آن تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست.
همچنین محور‌های دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و پونل – خلخال جزو محور‌های غیرشریانی مسدود هستند.
به گفته وی، محور گنجنامه – تویسرکان نیز به دلیل شرایط جوی و ایمنی دارای انسداد فصلی است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات زمستانی بخصوص زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از سفر‌های غیرضروری در محور‌های برف‌گیر خودداری کنند.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
