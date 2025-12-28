بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ و پژو پارس در جاده نی ریز - سیرجان یک نفر جان باخت و ۶ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - کچویی مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد پژو ۴۰۵ با پژو پارس در کیلومتر ۲۷ جاده نی ریز به سیرجان نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله فوت شد، افزود: همچنین ۶ مرد ۲۲ تا ۳۸ ساله مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان تکمیلی به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز انتقال داده شدند.

کچویی تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به همراه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.