بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ و پژو پارس در جاده نی ریز - سیرجان یک نفر جان باخت و ۶ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - کچویی مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد پژو ۴۰۵ با پژو پارس در کیلومتر ۲۷ جاده نی ریز به سیرجان نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله فوت شد، افزود: همچنین ۶ مرد ۲۲ تا ۳۸ ساله مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان تکمیلی به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز انتقال داده شدند.

کچویی تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به همراه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
پلیس راه باید هر خودرویی ۹۰ تا بیشتر رفت پنچر کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دوربینهای کنترل سرعت تو جاده ها باید ده برابر بشه و بعنوان کاهنده سرعت استفاده بشن و از دو کیلومتری هم برای راننده ها مشخص باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تو جاده ها هر دو کیلومتر باید ۲۰ سانت لرزاننده گذاشت تا هیشکی نتونه ۹۰ تا بیشتر بره
۰
۰
پاسخ دادن
