باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو با استقلال تایوان «به هر شکلی» مخالف است.

لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری تاس، موضع روسیه در مورد مسئله تایوان را تکرار و خاطرنشان کرد که این موضع «شناخته‌شده» و «تغییرناپذیر» است. وی تأکید کرد روسیه این جزیره را «بخشی جدایی‌ناپذیر از چین» می‌داند.

لاوروف تصریح کرد: «ما از این فرضیه حرکت می‌کنیم که مسئله تایوان یک امر داخلی جمهوری خلق چین است. پکن هر گونه اساس قانونی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را دارا است.»

لاوروف: استراتژی آمریکا در تضاد با گفت‌و‌گو نیست

وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده با گفت‌وگوی بین دو کشور «در تضاد نیست».

لاوروف گفت: «اما ما نتیجه‌گیری نهایی خود را صرفاً بر اساس تحلیل اقدامات عملی دولت آمریکا در صحنه بین‌المللی انجام خواهیم داد.»

استراتژی جدید امنیت ملی واشنگتن به دلیل انتقاد از اتحادیه اروپا و به نظر تغییر آشکار در سیاست آمریکا نسبت به چین جنجال‌آفرین شد، زیرا این سند پیشنهاد کرد که کشور باید به دنبال «رقابت مسئولانه» با پکن باشد.

منبع: تاس