متناسب با شرایط کشور و نرخ تورم ردیف تسهیلات ازدواج تعیین می‌شود + فیلم

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درمورد تسهیلات ازدواج توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با برنامه صبحانه ایرانی در مورد تسهیلات ازدواج نکاتی بیان کرد.

 

 

