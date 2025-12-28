شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس هندیجان استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان هندیجان در استان خوزستان واقع شده است. مدتی است که آلودگی هوا بصورت موضوعی آزاردهنده درآمده و تهدیدی برای سلامتی ساکنان این شهرستان شده است. اما با وجود آلودگی هوا دانش آموزان مجبورند بر سر کلاس‌های درس خود حاضر شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

با شاخص کیفیت هوای ۲۱۲ در شهرستان هندیجان استان خوزستان، هوایی که دانش آموزان و گروه‌های حساس استنشاق می‌کنند، حاوی ذرات ریز، آلاینده‌ها و سموم گازی خطرناک برای سیستم تنفسی و عصبی آنان است. این عدد یک هشدار قرمز و فوری است. با وجود این وضعیت بحرانی و هشدار‌های مکرر کارشناسان محیط زیست و سلامت، اقدام عاجل و محسوسی از سوی استانداری خوزستان برای تعطیلی مدارس و حفظ سلامت این قشر آسیب‌پذیر مشاهده نمی‌شود. ادامه حضور اجباری دانش‌آموزان در مدارس در چنین هوای آلوده‌ای، به منزله نادیده گرفتن عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر سیستم تنفسی و عصبی است. ما از رسانه‌ها و اصحاب رسانه می‌خواهیم صدای مردم هندیجان باشید. تصمیم‌گیری دیرهنگام می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آلودگی هوا ، سوژه خبری ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
سرطان و ناباروری از تبعات آلودگی هواست/ تهران می‌تواند به شهر انرژی پاک تبدیل شود
شهروندخبرنگار تهران؛
زباله سوزی نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
شهروندخبرنگار تهران؛
گلایه دانش آموزان رباط کریم از تعطیل نشدن هوا در روز‌های آلوده هوا
شهروندخبرنگار تهران؛
گلایه دانش آموزان رباط کریم از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده بودن هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آخرین اخبار
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
روستای آرا در چهاردانگه ساری با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + عکس و فیلم
نمایی از کوه گرین نهاوند پس از بارش‌های اخیر برف + فیلم
جلوه زیبای زمستانی روستای زیارت گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
یخ زدگی معابر آران و بیدگل از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از برگزاری تجمع حماسی ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در شهرستان اهر
مراسم جشن و شادمانی ولادت امام علی(ع) در قم + فیلم و عکس
تبریک دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در آستانه روز پدر + فیلم
برگزاری مراسم جشن شب میلاد امام جواد ( ع ) در اهر + فیلم