شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس هندیجان استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان هندیجان در استان خوزستان واقع شده است. مدتی است که آلودگی هوا بصورت موضوعی آزاردهنده درآمده و تهدیدی برای سلامتی ساکنان این شهرستان شده است. اما با وجود آلودگی هوا دانش آموزان مجبورند بر سر کلاسهای درس خود حاضر شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با شاخص کیفیت هوای ۲۱۲ در شهرستان هندیجان استان خوزستان، هوایی که دانش آموزان و گروههای حساس استنشاق میکنند، حاوی ذرات ریز، آلایندهها و سموم گازی خطرناک برای سیستم تنفسی و عصبی آنان است. این عدد یک هشدار قرمز و فوری است. با وجود این وضعیت بحرانی و هشدارهای مکرر کارشناسان محیط زیست و سلامت، اقدام عاجل و محسوسی از سوی استانداری خوزستان برای تعطیلی مدارس و حفظ سلامت این قشر آسیبپذیر مشاهده نمیشود. ادامه حضور اجباری دانشآموزان در مدارس در چنین هوای آلودهای، به منزله نادیده گرفتن عواقب کوتاهمدت و بلندمدت آن بر سیستم تنفسی و عصبی است. ما از رسانهها و اصحاب رسانه میخواهیم صدای مردم هندیجان باشید. تصمیمگیری دیرهنگام میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
