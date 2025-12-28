مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: بخش اول سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخش اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به همراه باقی‌مانده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و عواید حاصل از آنها به حساب دارندگان سهام عدالت واریز خواهد شد.

او ادامه داد: زمان واریز این سود‌ها همزمان با عید مبعث خواهد بود.

جعفری در خصوص مبلغ سود سهام هر سهامدار عدالت گفت: هم‌اکنون در حال پیگیری و تجمیع سود سهام هستیم و مبلغ متعلق به هر سهامدار طی روز‌های آتی مشخص خواهد شد.

منبع: سازمان بورس

Iran (Islamic Republic of)
محرم
۱۶:۵۷ ۰۸ دی ۱۴۰۴
سلام چرا قشر کم درآمد به تمسخر می گیرد بگذاریدبا درد خودشان بسازد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تو را به خدا مردم گناه دارن ای مسئولین بی مسئولیت مردم به مسخره نگیرید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تشکر
۱۹:۱۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
من هم میتونم مثل بقیه کلی حرف دیگه بزنم که خوب حق هم داریم
ولی گاهی یک تشکر هم داشته باشین.
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
به اونایی که باید بدن نمیدن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
از اول سال دروغ میگن تا آخر سال خدا وکیلی شماره کارت بدن این 800هزار رو براشون میریزم
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Javad
۱۸:۰۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
لطف کنید مبلغ سود رو به دلار اعلام نمایید، فرض اگر هر نفر یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کند بفرمایید که ده دلار سود سهام عدالت که قطعا یک و نیم میلیون نخواهید داد و خیلی کمتر از این مبلغ است...
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
الکی وعده دروغ ندین ب مردوم
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
انسان ضعیف
۱۶:۵۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دوباره شروع شد دروغ گفتن
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Amir
۱۶:۱۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
همش دروغه
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سود سهام عدالت ۸۰۰گرم گوشت میشه
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اللهم صل ال محمد وال محمد وعجل فرجهم
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سلام وضعیت معیشت کارگر ساختمانی خراب خراب خدا شاهده چکار میکنید
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سانسور کنید ولی به گوش اون هایی که باید برسه، برسونید وگرنه برای شما هم نفرین که از پول مردم حقوق می گیرید.
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
ما سود سهام عدالت نمیخوایم.این چه وضع تورم هستش
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
یه بار میگین شب یلدا سهم عدالت‌ واریز میشه یه بار میگید مبعث
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
فقط با توجه به تورم میدن دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲
۱۳
پاسخ دادن
