باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه و گسترش خدمات درمانی به شهروندان صدرا، شیراز و سایر استانهای کشور، هزینه ویزیت در درمانگاه سعدی بیمارستان ابوعلی سینا شیراز کاهش یافت.
محمود اکبری، مدیر بیمارستان ابوعلی سینا شیراز با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر درمانگاه سعدی شیرازی، واقع در بیمارستان پیوند اعضا، با حضور اساتید برجسته پیوند اعضا و جمعی از پزشکان متخصص و فوقتخصص، خدمات خود را با تعرفههای خیریه به مراجعان ارائه میدهد.
او افزود: در این مرکز بیش از ۵۰ پزشک فوقتخصص و ۳۰ پزشک متخصص در تمامی رشتههای پزشکی فعالیت دارند که بهرهمندی از حضور این اساتید برجسته موجب شده است تا بیماران بتوانند از خدمات تخصصی و فوق تخصصی با کیفیت بالایی برخوردار شوند.
اکبری با اشاره به موقعیت ویژه درمانگاه سعدی اظهار داشت: مجاورت درمانگاه سعدی با بزرگترین مرکز درمانی کشور در حوزه پیوند اعضا ؛ امکان ارائه خدمات جامعتر و کارآمدتر را برای بیماران فراهم کرده است.
مدیر بیمارستان ابوعلی سینا همچنین با تأکید بر خیریه بودن تعرفههای این مرکز درمانی گفت: درمانگاه سعدی خدمات خود را با هزینه ویزیت تنها ۲۰ هزار ریال برای بیمهشدگان بیمه پایه و بیمه تکمیلی ارائه میدهد.
به گفته اکبری، بهصورت متوسط بیش از ۱۰ هزار بیمار در ماه در بخشهای مختلف این درمانگاه پذیرش میشوند.
او افزود: بیماران میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق سامانه نوبتدهی اینترنتی به نشانی nobat.abooalisina.org اقدام به دریافت نوبت پزشکان کنند.
مدیر بیمارستان ابوعلی سینا در پایان از برنامههای توسعهای این مرکز خبر داد و گفت: بهزودی کلینیک زخم و فیزیوتراپی نیز در درمانگاه سعدی آغاز به کار خواهد کرد.
گفتنی است، در درمانگاه سعدی بیمارستان ابوعلی سینا، علاوه بر ویزیت تخصصی و فوقتخصصی، امکانات تشخیصی متنوعی از جمله اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، تست ورزش، تستهای تنفسی، هولتر فشار و آریتمی، فیبرو اسکن، نوار عصب و عضله، نوار مغز، عکسبرداری از چشم، پاپ اسمیر و نوار قلب جنین به مراجعان ارائه میشود.
بیمارستان خیر ساز پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز واقع در شهر صدرای شیراز به همت دکتر ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران بنیان و با تلاش شبانه روزی اساتید و مجموعه کارکنان خود و همت و همراهی والای خیرین و نیکوکاران ، به ارایه خدمات درمانی به بیماران در سطح داخل و بین الملل مشغول است.
منبع: بیمارستان پیوند اعضاء