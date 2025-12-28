وزیر راه و شهرسازی گفت: در مسیر ریلی خاش–چابهار در حال حاضر بخش‌های خاش تا ایرانشهر و چابهار تا نیک‌شهر اجرا شده و تنها حدود ۱۲۰ کیلومتر از مسیر ایرانشهر تا نیک‌شهر باقی مانده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت شبکه ریلی کشور و پروژه‌های کریدوری، گفت: نقشه شبکه ریلی کشور مربوط به سال ۱۴۰۳ است که پاییز سال گذشته تهیه شده و در آن خطوط سبزرنگ به معنای مسیرهای در حال بهره‌برداری و خطوط قرمز نشان‌دهنده پروژه‌های در دست اجراست.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه دیپلماسی حمل‌ونقل و توسعه کریدورها افزود: در این دولت، همکاری با کشورهای همسایه به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:یکی از پروژه‌های مهم در این زمینه، مسیر ریلی خاش–چابهار است که در حال حاضر بخش‌های خاش تا ایرانشهر و چابهار تا نیک‌شهر اجرا شده و تنها حدود ۱۲۰ کیلومتر از مسیر ایرانشهر تا نیک‌شهر باقی مانده است. عملیات اجرایی این بخش نیز در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال جاری این مسیر به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید و رنگ آن در نقشه سبز می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این مسیر بخشی از کریدور مهمی است که کشورهای هند، پاکستان و کشورهای شمالی ایران از جمله ازبکستان، تاجیکستان و حتی روسیه پیگیر اتصال آن هستند تا از طریق چابهار، زاهدان و سپس شبکه ریلی ملی ایران به یکدیگر متصل شوند.

صادق با اشاره به پروژه قدیمی میانه–اردبیل گفت: این پروژه بیش از دو دهه از زمان آغاز آن می‌گذرد، اما اکنون پیشرفت قابل‌توجهی داشته و ان‌شاءالله تا پایان سال جاری به‌طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد. این مسیر نیز با مدل بهره‌برداری کامل آماده افتتاح خواهد شد و در همین راستا بازدید نهایی از پروژه انجام می‌شود.

وی درباره دیگر پروژه‌های کریدوری کشور اظهار داشت: مسیر ریلی کرمانشاه–اسلام‌آباد–خسروی اگرچه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری نمی‌رسد، اما در زمره پروژه‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. علت زمان‌بر بودن این پروژه، کم‌کاری‌های گذشته در بخش اسلام‌آباد تا خسروی است، در حالی که این مسیر یکی از کریدورهای اصلی شرق به غرب کشور محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه شلمچه–بصره گفت: در این مسیر، اقدامات لازم از سوی ایران انجام شده و منابع مالی آن نیز تأمین شده است. همچنین پروژه سرخس تا چشم‌ثریا که مورد تأکید ویژه رئیس‌جمهور است، شامل حدود ۱۷۰ کیلومتر مسیر باقی‌مانده از تبریز تا مرند و چشم‌ثریاست که رایزنی‌ها برای آغاز عملیات اجرایی آن شروع شده و با ورود پیمانکار، تلاش می‌کنیم این پروژه در کمتر از دو سال به نتیجه برسد.

صادق در ادامه به پروژه رشت–آستارا اشاره کرد و گفت: تملک اراضی این مسیر که از سال ۱۳۹۴ بلاتکلیف مانده بود، در یک سال گذشته با شتاب قابل توجهی دنبال شد و تاکنون بیش از ۱۱۰ کیلومتر آن تملک شده است. هدف‌گذاری ما این است که تملک این مسیر تا پایان سال جاری به‌طور کامل انجام شود و عملیات ساخت ریل با استفاده از فاینانس کشور روسیه آغاز شده و حداکثر ظرف سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: تکمیل مسیر رشت–آستارا، حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب را که از هند و بنادر جنوبی ایران آغاز و از طریق آذربایجان و روسیه تا شمال اروپا امتداد می‌یابد، تکمیل خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و جایگاه استراتژیک خود در مسیرهای شمال–جنوب، شرق–غرب و راه ابریشم، انتخاب طبیعی کشورهای همسایه برای ترانزیت است. البته این مزیت به معنای داشتن فرصت نامحدود نیست و باید از هرگونه فرصت‌سوزی پرهیز کنیم. شبکه ریلی ایران مسیری امن، ایمن و مقرون‌به‌صرفه است و با تأکید ویژه رئیس‌جمهور، تمام تلاش ما بر تکمیل کریدورها و شبکه ریلی کشور متمرکز شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
خبرهای مرتبط
روند خروج کامیون‌ها از مرز آستارا رو به بهبود است/ کارت‌های بازرگانی دلیل اصلی صف‌های طولانی کامیون
۱۶ کریدور ریلی و جاده‌ای در حال تکمیل است/ تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات شرکت ساخت
اجرای عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور طی بارش‌های اخیر
وزیر راه و شهرسازی:
بازآفرینی شهری و ساماندهی محدوده‌های در خطر با جدیت دنبال شود
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
توسعه قطار‌های حومه‌ای؛ راهکار کاهش ترافیک و مصرف سوخت
توافق ایران و آذربایجان برای افزایش تردد روزانه ناوگان جاده‌ای از مرز آستارا
صادق تاکید کرد:
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است