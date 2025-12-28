باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت شبکه ریلی کشور و پروژههای کریدوری، گفت: نقشه شبکه ریلی کشور مربوط به سال ۱۴۰۳ است که پاییز سال گذشته تهیه شده و در آن خطوط سبزرنگ به معنای مسیرهای در حال بهرهبرداری و خطوط قرمز نشاندهنده پروژههای در دست اجراست.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه دیپلماسی حملونقل و توسعه کریدورها افزود: در این دولت، همکاری با کشورهای همسایه بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود:یکی از پروژههای مهم در این زمینه، مسیر ریلی خاش–چابهار است که در حال حاضر بخشهای خاش تا ایرانشهر و چابهار تا نیکشهر اجرا شده و تنها حدود ۱۲۰ کیلومتر از مسیر ایرانشهر تا نیکشهر باقی مانده است. عملیات اجرایی این بخش نیز در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال جاری این مسیر بهطور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید و رنگ آن در نقشه سبز میشود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این مسیر بخشی از کریدور مهمی است که کشورهای هند، پاکستان و کشورهای شمالی ایران از جمله ازبکستان، تاجیکستان و حتی روسیه پیگیر اتصال آن هستند تا از طریق چابهار، زاهدان و سپس شبکه ریلی ملی ایران به یکدیگر متصل شوند.
صادق با اشاره به پروژه قدیمی میانه–اردبیل گفت: این پروژه بیش از دو دهه از زمان آغاز آن میگذرد، اما اکنون پیشرفت قابلتوجهی داشته و انشاءالله تا پایان سال جاری بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد. این مسیر نیز با مدل بهرهبرداری کامل آماده افتتاح خواهد شد و در همین راستا بازدید نهایی از پروژه انجام میشود.
وی درباره دیگر پروژههای کریدوری کشور اظهار داشت: مسیر ریلی کرمانشاه–اسلامآباد–خسروی اگرچه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری نمیرسد، اما در زمره پروژههای اولویتدار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. علت زمانبر بودن این پروژه، کمکاریهای گذشته در بخش اسلامآباد تا خسروی است، در حالی که این مسیر یکی از کریدورهای اصلی شرق به غرب کشور محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه شلمچه–بصره گفت: در این مسیر، اقدامات لازم از سوی ایران انجام شده و منابع مالی آن نیز تأمین شده است. همچنین پروژه سرخس تا چشمثریا که مورد تأکید ویژه رئیسجمهور است، شامل حدود ۱۷۰ کیلومتر مسیر باقیمانده از تبریز تا مرند و چشمثریاست که رایزنیها برای آغاز عملیات اجرایی آن شروع شده و با ورود پیمانکار، تلاش میکنیم این پروژه در کمتر از دو سال به نتیجه برسد.
صادق در ادامه به پروژه رشت–آستارا اشاره کرد و گفت: تملک اراضی این مسیر که از سال ۱۳۹۴ بلاتکلیف مانده بود، در یک سال گذشته با شتاب قابل توجهی دنبال شد و تاکنون بیش از ۱۱۰ کیلومتر آن تملک شده است. هدفگذاری ما این است که تملک این مسیر تا پایان سال جاری بهطور کامل انجام شود و عملیات ساخت ریل با استفاده از فاینانس کشور روسیه آغاز شده و حداکثر ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: تکمیل مسیر رشت–آستارا، حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب را که از هند و بنادر جنوبی ایران آغاز و از طریق آذربایجان و روسیه تا شمال اروپا امتداد مییابد، تکمیل خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و جایگاه استراتژیک خود در مسیرهای شمال–جنوب، شرق–غرب و راه ابریشم، انتخاب طبیعی کشورهای همسایه برای ترانزیت است. البته این مزیت به معنای داشتن فرصت نامحدود نیست و باید از هرگونه فرصتسوزی پرهیز کنیم. شبکه ریلی ایران مسیری امن، ایمن و مقرونبهصرفه است و با تأکید ویژه رئیسجمهور، تمام تلاش ما بر تکمیل کریدورها و شبکه ریلی کشور متمرکز شده است.