براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی قرار دارد و هوای ۱۷ شهر قابل قبول اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۳۰ صبح امروز در شهرهای دشت آزادگان ۱۳۴، ملاثانی ۱۱۴ و هندیجان ۱۰۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند که در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، اهواز، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، شادگان، شوش، شوشتر، کارون، لالی، ماهشهر، هفتکل و هویزه قابل قبول گزارش شده است.
شهرهای اندیمشک، ایذه، دهدز، رامهرمز و مسجدسلیمان نیز هوای پاک را در همین ساعت تجربه کردهاند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور