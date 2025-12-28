باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی برای بخش‌های گسترده‌ای از کشور گفت: همان‌طور که مستحضر هستید، سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی را برای اغلب استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های غربی و البرز مرکزی، صادر کرده است و ما نیز بر همین اساس روز پنجشنبه ابلاغیه‌ای را برای استان‌های نیمه‌غربی، جنوب‌غربی، البرز مرکزی و استان‌های شمالی ارسال کردیم.

وی افزود: در این ابلاغیه تأکید شد که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های امدادی با حداکثر توان وارد عمل شوند تا آمادگی در تمامی ارکان مدیریت بحران استان‌ها ارتقا یابد.

ظفری ادامه داد: بر این اساس، مقرر شد ستاد‌های مدیریت بحران در سطوح استانی و شهرستانی تشکیل شده و مدیران مدیریت بحران استان‌های تحت تأثیر، نظارت دقیقی بر میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی از جمله هلال احمر، بسیج، اورژانس، راهداری و سایر نهاد‌های عملیاتی داشته باشند. این نظارت‌ها ناظر بر حوزه‌های لجستیکی، نیروی انسانی و تجهیزات است و باید بر اساس چک‌لیست‌های پیش‌ارسالی به‌روزرسانی و ارزیابی شوند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه تمرکز اصلی بر استان‌های غربی کشور است، اظهار داشت: به‌ویژه در استان کردستان و شهر‌های سقز، بانه، سروآباد و مریوان پیش‌بینی بارش‌های سنگین شده است. همچنین در مناطق کوهستانی زاگرس و البرز، بارش‌ها عمدتاً به‌صورت برف خواهد بود؛ از جمله در استان چهارمحال و بختیاری که احتمال بارش برف سنگین وجود دارد.

ظفری تصریح کرد: راهداری‌های کشور با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و ممکن است محدودیت‌هایی نیز توسط پلیس در برخی راه‌های روستایی فرعی و حتی محور‌های اصلی اعمال شود. تأکید کرده‌ایم هر جا مخاطره‌ای برای مردم محتمل است، مسیر‌ها برای حفظ جان شهروندان مسدود شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری نیرو‌های پلیس افزود: از مردم عزیز کشور می‌خواهیم در این چهار روز از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند. در صورت اجبار به سفر، حتماً با تجهیزات کامل، آذوقه کافی، زنجیر چرخ و خودرو‌های آماده راهی سفر شوند و از ایمنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند.

ظفری همچنین هشدار داد: یکی از نگرانی‌های ما در مواقع مشابه گذشته، بی‌احتیاطی برخی هم‌وطنان در حاشیه رودخانه‌ها و سد‌ها بوده است. از مردم درخواست داریم از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، دهانه پل‌ها و صعود به ارتفاعات جداً خودداری کنند، چرا که کولاک، یخ‌زدگی و لغزندگی در مناطق کوهستانی محتمل و خطرآفرین است.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با رعایت توصیه‌ها و همکاری مردم، این سامانه بارشی بدون تلفات انسانی و خسارات مالی پشت سر گذاشته شود و از بارش‌های الهی با سلامت کامل بهره‌مند شویم.