سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی در پی صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی برای اغلب استان‌های کشور به‌ویژه مناطق غربی و البرز مرکزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی برای بخش‌های گسترده‌ای از کشور گفت: همان‌طور که مستحضر هستید، سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی را برای اغلب استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های غربی و البرز مرکزی، صادر کرده است و ما نیز بر همین اساس روز پنجشنبه ابلاغیه‌ای را برای استان‌های نیمه‌غربی، جنوب‌غربی، البرز مرکزی و استان‌های شمالی ارسال کردیم.

وی افزود: در این ابلاغیه تأکید شد که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های امدادی با حداکثر توان وارد عمل شوند تا آمادگی در تمامی ارکان مدیریت بحران استان‌ها ارتقا یابد.

ظفری ادامه داد: بر این اساس، مقرر شد ستاد‌های مدیریت بحران در سطوح استانی و شهرستانی تشکیل شده و مدیران مدیریت بحران استان‌های تحت تأثیر، نظارت دقیقی بر میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی از جمله هلال احمر، بسیج، اورژانس، راهداری و سایر نهاد‌های عملیاتی داشته باشند. این نظارت‌ها ناظر بر حوزه‌های لجستیکی، نیروی انسانی و تجهیزات است و باید بر اساس چک‌لیست‌های پیش‌ارسالی به‌روزرسانی و ارزیابی شوند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه تمرکز اصلی بر استان‌های غربی کشور است، اظهار داشت: به‌ویژه در استان کردستان و شهر‌های سقز، بانه، سروآباد و مریوان پیش‌بینی بارش‌های سنگین شده است. همچنین در مناطق کوهستانی زاگرس و البرز، بارش‌ها عمدتاً به‌صورت برف خواهد بود؛ از جمله در استان چهارمحال و بختیاری که احتمال بارش برف سنگین وجود دارد.

ظفری تصریح کرد: راهداری‌های کشور با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و ممکن است محدودیت‌هایی نیز توسط پلیس در برخی راه‌های روستایی فرعی و حتی محور‌های اصلی اعمال شود. تأکید کرده‌ایم هر جا مخاطره‌ای برای مردم محتمل است، مسیر‌ها برای حفظ جان شهروندان مسدود شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری نیرو‌های پلیس افزود: از مردم عزیز کشور می‌خواهیم در این چهار روز از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند. در صورت اجبار به سفر، حتماً با تجهیزات کامل، آذوقه کافی، زنجیر چرخ و خودرو‌های آماده راهی سفر شوند و از ایمنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند.

ظفری همچنین هشدار داد: یکی از نگرانی‌های ما در مواقع مشابه گذشته، بی‌احتیاطی برخی هم‌وطنان در حاشیه رودخانه‌ها و سد‌ها بوده است. از مردم درخواست داریم از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، دهانه پل‌ها و صعود به ارتفاعات جداً خودداری کنند، چرا که کولاک، یخ‌زدگی و لغزندگی در مناطق کوهستانی محتمل و خطرآفرین است.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با رعایت توصیه‌ها و همکاری مردم، این سامانه بارشی بدون تلفات انسانی و خسارات مالی پشت سر گذاشته شود و از بارش‌های الهی با سلامت کامل بهره‌مند شویم.

برچسب ها: مدیریت بحران ، هشدار هواشناسی
خبرهای مرتبط
دستور برای حمایت از معیشت سیل‌زدگان و ترمیم شبکه‌های آب و برق ۴ استان سیل زده
تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۲۲ استان کشور
شهردار منطقه ۱۲ در بازدید از بازار بزرگ:
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
ایجاد مراکز مراقبت روزانه در ۵ استان/ پردیس توانمندسازی کودکان تاسیس می‌شود
روند کاهشی ترافیک صبحگاهی در تهران
بارش برف و باران در جاده‌های ۱۲ استان کشور
جولان ذرات معلق در هوای پایتخت؛ تهران در وضعیت نارنجی
هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ آماده‌باش کامل مدیریت بحران در استان‌های غربی کشور 
آخرین اخبار
هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ آماده‌باش کامل مدیریت بحران در استان‌های غربی کشور 
روند کاهشی ترافیک صبحگاهی در تهران
بارش برف و باران در جاده‌های ۱۲ استان کشور
جولان ذرات معلق در هوای پایتخت؛ تهران در وضعیت نارنجی
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
ایجاد مراکز مراقبت روزانه در ۵ استان/ پردیس توانمندسازی کودکان تاسیس می‌شود
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
روزانه حدود ۴ میلیون نفر برای کار وارد تهران می‌شوند
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران فرسوده‌ شده‌اند
شگرد بالا بردن صمیمیت اقتصادی بین زوجین + فیلم
میزبانی بوستان‌های جدید از مسیر سرزندگی تا پایان سال
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
لزوم توجه به لاستیک در هنگام رانندگی + فیلم
همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی برگزار می‌شود
روش‌هایی که باعث کاهش مصرف انرژی در خانه می‌شود + فیلم
دستگیری عاملان تیراندازی در بهشت زهرا (س)
بهترین دمای خانه در فصل زمستان + فیلم
کدام مناطق تهران زلزله خیزتر است؟ + فیلم
بخشی از معوقات حوزه درمان در هفته‌های آتی پرداخت می‌شود
حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است
شورا نمایندگی مردم را فدای هیچ‌کس نمی‌کند