سه‌شنبه و چهارشنبه تهرانی‌ها سردترین هوا را خواهند داشت + فیلم

کارشناس هواشناسی در خصوص آب و هوای تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی با حضور در گفتگو با برنامه سلام تهران در مورد وضعیت آب و هوای تهران نکاتی بیان کرد.

 

 

 

