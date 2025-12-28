مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: ما سیاست جدی داریم که این نوع از کنتور‌ها را در سطح کشور برای مشترکین خانگی و غیرخانگی، به ویژه در قطر‌های بالا و مشترکین پرمصرف، عملیاتی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص کنتور‌های هوشمند گفت: در بحث کنترل هوشمند، نگرانی‌هایی در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت وجود دارد، اما با تغییر تکنولوژی و همکاری شرکت‌های دانش بنیان، به دنبال رفع این نگرانی‌ها هستیم.

او افزود: ما سیاست جدی داریم که این نوع از کنتور‌ها را در سطح کشور برای مشترکین خانگی و غیرخانگی، به ویژه در قطر‌های بالا و مشترکین پرمصرف، عملیاتی کنیم.

او گفت: هوشمندسازی یک واژه عام است و در حوزه کنتور‌های هوشمند، خوشبختانه با بازدیدی که از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان تولیدکننده داشتیم، مشاهده کردیم که این شرکت‌ها خود را به فناوری روز دنیا نزدیک کرده‌اند.

امینی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که از این شرکت‌ها حمایت کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آب و بحران آب دیگه مثل هوا نیست که آلودگیش چند ماهی مقطعی سرگرمی فصلی مسولین باشه و با یه باد هم رفع بشه ،،1ریشه ایی بفکر بازگشت ملیاردها متر مکعب آب به چرخه مصرف مجدد ، 2 یکبار آبگیری استخرها و کمک گرفتن و تعبیه دستگاههای تصفیه آب در ادامه روند کار باشیم نه آبگیری مجدد ،3 کارتی کردن مصرف آب در مناطق پر مصرف و یک و دو شهری در تهران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
باید در آپارتمان‌ها کنتر آب برای هر واحد جدا نصب شود .
به این صورت نمی شود در مصرف آب صرفه جویی کرد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
باسلام ابتدا برای مشترکان پر مصرف اجرا شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
کنتور آب بمراتب از کنتور برق مهمتر و واجبتره
۱
۳
پاسخ دادن
