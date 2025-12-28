باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص کنتور‌های هوشمند گفت: در بحث کنترل هوشمند، نگرانی‌هایی در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت وجود دارد، اما با تغییر تکنولوژی و همکاری شرکت‌های دانش بنیان، به دنبال رفع این نگرانی‌ها هستیم.

او افزود: ما سیاست جدی داریم که این نوع از کنتور‌ها را در سطح کشور برای مشترکین خانگی و غیرخانگی، به ویژه در قطر‌های بالا و مشترکین پرمصرف، عملیاتی کنیم.

او گفت: هوشمندسازی یک واژه عام است و در حوزه کنتور‌های هوشمند، خوشبختانه با بازدیدی که از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان تولیدکننده داشتیم، مشاهده کردیم که این شرکت‌ها خود را به فناوری روز دنیا نزدیک کرده‌اند.

امینی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که از این شرکت‌ها حمایت کنیم.