در پی عملیات مرمت زیرساخت‌ها در منطقه «باب طویریج» استان کربلای عراق، یک گور جمعی کشف شد که بر اساس ارزیابی اولیه به شهدای انتفاضه شعبانیه سال ۱۹۹۱ علیه رژیم بعث تعلق دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی عملیات مرمت زیرساخت‌ها در استان کربلای عراق، یک گور جمعی در منطقه «باب طویریج» کشف شد که احتمالاً حاوی پیکر‌های شهدای انتفاضه شعبانیه در سال ۱۹۹۱ علیه رژیم سابق بعث است.

پس از این کشف تصادفی، نیرو‌های امنیتی منطقه را محاصره کرده و تیم‌های تخصصی برای بررسی و جمع‌آوری مستندات به محل اعزام شدند. بر اساس ارزیابی اولیه، این گور به شهدای انتفاضه شعبانیه تعلق دارد که در جریان سرکوب گسترده آن سال به شهادت رسیدند.

نهاد‌های مربوطه قرار است با روش‌های علمی اقدام به خارج کردن پیکر‌ها کنند تا مدارک جنایت حفظ شود. همچنین به مقامات قضایی و پزشکی قانونی اطلاع‌رسانی شده تا برای شناسایی دی‌ان‌ای و تحویل پیکر‌ها به خانواده‌هایشان اقدامات لازم را انجام دهند.

انتفاضه شعبانیه عراق رویداد پراهمیتی در تاریخ معاصر این کشور به حساب می‌آید. پس از شکست ارتش درجنگ با کویت و بر اساس قطعنامه ۶۷۰ شورای امنیت، حرکت کلیه هواپیما‌ها و حتی بالگرد‌های ارتش عراق تحریم شد. در این هنگام مردم سرتاسر عراق که نارضایتی‌های دراز مدتی داشتند علیه رژیم صدام قیام کردند.

قیام از شهر بصره شروع شد. یکی از نظامیان عراقی خسته از جنگ کویت، لوله تانک را به سمت عکسی از صدام گرفت و به سوی او شلیک کرد. مردم نیز به ساختمان حزب بعث در شهر بصره حمله کردند و همین مسئله نقطه آغاز قیام بود.

در نتیجه این قیام، کنترل بخش اصلی کشور به دست نیرو‌های مردمی افتاد و از هجده استان عراق، چهارده استان به دست انقلابیون افتاد و تنها استان‌های مرکزی شامل صلاح الدین، بغداد، نینوا و الانبار در اختیار رژیم بعث بود.

نیرو‌های رژیم صدام برای مقابله با این قیام دست به سرکوب گسترده انقلابیون زدند. بنابر آمار غیررسمی بین سیصد الی پانصد هزار نفر کشته و حدود دو میلیون نفر عراقی آواره شدند. نیرو‌های رژیم صدام با توپ و تانک به کربلا و نجف حمله کردند در این حملات، مرقد مطهر امیر‌المومنین امام علی (ع) و امام حسین (ع) آسیب دید و تا شش ماه درِ حرم‌های یاد شده بسته بود.

منبع: السومریه 

برچسب ها: استان کربلا ، گور جمعی ، انتفاضه شعبانیه
تبادل نظر
