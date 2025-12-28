باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، قانون‌گذار مهلتی پنج‌ساله برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار تعیین کرده بود. طبق تبصره این ماده، پس از پایان این مهلت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز به ارائه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای نیست.

وی افزود: با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی، در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود. با این حال، تعداد قابل توجهی از این اسناد طی سال‌های اخیر به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شده‌اند.

قویدل ادامه داد: در همین راستا و در چارچوب هدف‌گذاری انجام‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری، فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار هم به‌صورت حضوری و بر اساس درخواست متقاضیان و هم به‌صورت غیرحضوری و بدون نیاز به درخواست مالکان در حال انجام است. این اقدامات با هدف بارگذاری نقشه املاک در بانک جامع کاداستر کشور صورت می‌گیرد و اسناد تا مرحله پیش‌سند آماده‌سازی می‌شوند.

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان آذرماه سال جاری بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای در سراسر کشور به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده است.