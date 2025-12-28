سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا پایان آذرماه سال جاری بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای در سراسر کشور به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، قانون‌گذار مهلتی پنج‌ساله برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار تعیین کرده بود. طبق تبصره این ماده، پس از پایان این مهلت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز به ارائه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای نیست.

وی افزود: با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی، در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود. با این حال، تعداد قابل توجهی از این اسناد طی سال‌های اخیر به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شده‌اند.

قویدل ادامه داد: در همین راستا و در چارچوب هدف‌گذاری انجام‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری، فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار هم به‌صورت حضوری و بر اساس درخواست متقاضیان و هم به‌صورت غیرحضوری و بدون نیاز به درخواست مالکان در حال انجام است. این اقدامات با هدف بارگذاری نقشه املاک در بانک جامع کاداستر کشور صورت می‌گیرد و اسناد تا مرحله پیش‌سند آماده‌سازی می‌شوند.

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان آذرماه سال جاری بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای در سراسر کشور به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده است.

برچسب ها: ثبت اسناد ، سند تک برگ
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دولت دائم برای مردم کار درست می‌کند که جیبشان را خالی و وقتشان تلف کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در مرتضی گرد تهران با چندصدهزار نفر هنوز توسط دهیاری اداره میشه و با پرداهت پول می توانی در کوچه 6متری هفت طبقه بسازی بدون پارکینگ ،محله ای هست که هنوز اب را با تانکر می برند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این مسیولین خودشان را به خواب زده اند ،در بعضی جاها مثل مرتضی گرد تهران حتی همان دفترچه ای هم وجود ندارد و املاکی ها یک کورق امضا می کنند و میند دست خریدار
