باشگاه خبرنگاران جوان- داور بستام گفت: متأسفانه به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در طی دهه‌های گذشته، فرونشست زمین در این دشت در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های اساسی بخش آب استان تبدیل شده است و همه باید در قبال این موضوع احساس مسئولیت داشته باشیم.

او با اشاره به وضعیت آبخوان دشت اردبیل و پیامد‌ها و تأثیرات برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی همچون شروع فرونشست‌ها و کمبود آب، افزود: برای عبور از این شرایط راهکار‌های مختلفی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت توسط بخش آب استان ترسیم شده است که جلوگیری از کشت محصولات پر آب بر در حال حاضر ضروری‌ترین اقدام است.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل افزایش بهره‌وری و راندمان مصارف آب، اجرای طرح تغذیه مصنوعی از طریق پساب، جایگزینی پساب فاضلاب شهر اردبیل با چاه‌های صنایع پرمصرف و تغییر کاربری چاه‌های کشاورزی در راستای تأمین آب صنایع جدید را از دیگر راهکار‌های کوتاه‌مدت شرکت آب منطقه‌ای اردبیل برای گذر از شرایط موجود دشت عنوان کرد.

بستام با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری‌های حیاتی برای جلوگیری از افت سطح ایستابی دشت اردبیل تصریح کرد: باتوجه‌به تداوم افت تراز سطح ایستابی و افزایش قابل‌ملاحظه کسری مخزن آبخوان و افت تصاعدی کیفیت آب استحصالی، فراگیری و گسترش فرونشست در محدوده آبخوان محتمل بوده و هماهنگی و همکاری سازمان‌های مختلف در راستای کاهش بارگذاری مصارف آب و بهبود وضعیت آبخوان ضروری است.

او همچنین با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در امر حفظت و بهره‌برداری از منابع آب با تشکیل تشکل‌ها و تعاونی‌های مردمی، گفت: پدیده تغییر اقلیم، کاهش بارش و تغییرات زمانی و مکانی آن، افزایش دما و به‌تبع آن افزایش تبخیر مقدار نفوذ و تغذیه آبخوان از جمله تهدیدات دیگر دشت اردبیل است و بدون شک مشارکت مردم در حل معضلات تأثیرگذار خواهد بود.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای