باشگاه خبرنگاران جوان- به تازگی دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور به تشریح مشکلات موجود در حوزه آموزش پزشکی پرداخت. در این نامه آمده است که در بازه‌ی سال‌های ۱۴۰۱ تا کنون، ظرفیت پذیرش پزشکی از حدود ۸۰۰۰ نفر به حدود ۱۶۰۰۰ نفر و در رشته‌ی دندانپزشکی نیز از حدود ۱۷۵۰ نفر به بیش از ۲۸۰۰ نفر رسیده است. ظفرقندی با اشاره به مشکلاتی که این وزارت‌خانه در تامین امکانات آموزشی و رفاهی دانشجویان رو‌به‌رو گردیده است، خواستار آن شده که ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی براساس نسبتی ثابت از جمعیت رسمی کشور تعیین گردد. وی پیشنهاد داده که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور، ۱۰ دانشجوی پزشکی و ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی پذیرش شود.

ظرفیت رشته‌های پرمخاطب چه تغییری خواهد کرد؟

براساس داده‌های مرکز آمار ایران در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۶ میلیون ۶۶۳ هزار نفر رسیده است. در صورت تایید پیشنهاد وزیر بهداشت، در کنکور سال ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های کشور در رشته‌ی پزشکی به حدود ۸۶۰۰ نفر و در رشته‌ی دندانپزشکی به حدود ۱۹۰۰ نفر خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴، رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به ترتیب حدود ۱۶۰۰۰ و ۲۸۰۰ نفر پذیرش کرده بودند. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد پیشنهاد وزیر بهداشت، منجر به کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در این دو رشته‌ی پرمخاطب خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر پزشکیان، تصویب کرده بود که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۸ ثابت بماند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که طی یک دوره چهارساله، ظرفیت این دو رشته بطور میانگین سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. پس از آن در دیماه سال ۱۴۰۳، شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت بهداشت تصریح کرد که ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال ثابت می‌ماند. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تثبیت یا افزایش ظرفیت‌ها نیز به سال ۱۴۰۷ موکول شده است.