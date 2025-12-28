وزیر بهداشت در نامه‌ای به دکتر پزشکیان، خواستار کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی به نصف ظرفیت سال ۱۴۰۴ شد. درخواستی که ظرفیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را به ظرفیت سال ۱۴۰۰ برمی‌گرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به تازگی دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور به تشریح مشکلات موجود در حوزه آموزش پزشکی پرداخت. در این نامه آمده است که در بازه‌ی سال‌های ۱۴۰۱ تا کنون، ظرفیت پذیرش پزشکی از حدود ۸۰۰۰ نفر به حدود ۱۶۰۰۰ نفر و در رشته‌ی دندانپزشکی نیز از حدود ۱۷۵۰ نفر به بیش از ۲۸۰۰ نفر رسیده است. ظفرقندی با اشاره به مشکلاتی که این وزارت‌خانه در تامین امکانات آموزشی و رفاهی دانشجویان رو‌به‌رو گردیده است، خواستار آن شده که ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی براساس نسبتی ثابت از جمعیت رسمی کشور تعیین گردد. وی پیشنهاد داده که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور، ۱۰ دانشجوی پزشکی و ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی پذیرش شود.

ظرفیت رشته‌های پرمخاطب چه تغییری خواهد کرد؟

 براساس داده‌های مرکز آمار ایران در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۶ میلیون ۶۶۳ هزار نفر رسیده است. در صورت تایید پیشنهاد وزیر بهداشت، در کنکور سال ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های کشور در رشته‌ی پزشکی به حدود ۸۶۰۰ نفر و در رشته‌ی دندانپزشکی به حدود ۱۹۰۰ نفر خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴، رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به ترتیب حدود ۱۶۰۰۰ و ۲۸۰۰ نفر پذیرش کرده بودند. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد پیشنهاد وزیر بهداشت، منجر به کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در این دو رشته‌ی پرمخاطب خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر پزشکیان، تصویب کرده بود که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۸ ثابت بماند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که طی یک دوره چهارساله، ظرفیت این دو رشته بطور میانگین سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. پس از آن در دیماه سال ۱۴۰۳، شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت بهداشت تصریح کرد که ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال ثابت می‌ماند. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تثبیت یا افزایش ظرفیت‌ها نیز به سال ۱۴۰۷ موکول شده است.

نامه‌ای به پزشکیان

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
لطفاً جلوی این انحصار طلبی که منافع ملی رو به خطر میندازه بگیرید.
با پیری جمعیت و آلودگی نیاز شدید به افزایش ظرفیت یا لااقل حفظ همین مقدار هست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مردم تو صف درمان گرفتار هزینه میلیونی ویزیت و زیر میزی سکه ای هستند. اونوقت وزیر بخش درمان به دنبال انحصار گرایی کامل هست.
تا وقتی وزیر بهداشت و تمام ارکان اصلی وزارت بهداشت پزشک هستند وضعیت همینه.
جمع کنید وزارت پزشکان رو.
سایر کادر درمان دارن کشور رو ترک میکنن هیچ جا اینقدر اختلاف درآمدی بین پزشک و پرستار نیست.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
جای شما را تنگ می کنند ، کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در شهرهای کم تر برخوردار را جبران کنید جناب وزیر،
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
پزشک کم هستش اونایی هم که فارغ التحصیل میشن میرم خارج کشور پس برعکس باید زیاد بشه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۱۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اون سهمیه های پزشکی وبائی بود که حق داوطلبان با استعداد را ضایع کرد . پزشک ها را برعکس باید بیشتر کنید تا خدمات درمانی راحت تر به مردم برسد نه اینکه انحصارگرایی و تجارت هدف باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
معلوم نیست چرا در هیچ رشته ای از فنی مهندسی و هنر و علوم و انسانی وقتی افزایش ظرفیت پیدا میکردن توی این همه سال هیچ مشکلی پیش نمیومد ولی از همون اول وقتی میخواستن هرموقع ظرفیت پزشکی رو افزایش بدن ناله وزیر بهداشت و بقیه پزشکها بلند میشد.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۰:۲۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مافیای با قدرت
