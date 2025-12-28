تیم فوتبال استقلال امروز در هفته پانزدهم از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال میزبان تیم گل گهر سیرجان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های هفته پایانی دور رفت (بدون احتساب دیدار عقب افتاده سپاهان و استقلال) تیم‌های گل گهر سیرجان و استقلال تهران به مصاف هم می‌روند و این دیدار در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌شود.

تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی در دیدار مقابل المحرق بحرین در رقابت‌های سطح ۲ آسیا با روحیه بهتری در این بازی حاضر می‌شود، اما نکته مهم این است که استقلال برای باقی ماندن در کورس رقابت با دیگر مدعیان به ویژه پرسپولیس باید در این دیدار به ۳ امتیاز دست پیدا کند.

ترکیب احتمالی استقلال در بازی مقابل گل گهر:

آنتونیو آدان، حسین گودرزی، عارف غلامی، سامان فلاح، صالح حردانی، روزبه چشمی، امیر محمد رزاقی نیا، علیرضا کوشکی (اسماعیل قلی‌زاده)، منیر الحدادی یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

