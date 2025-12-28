نیروی هوایی ارتش در آیین رونمایی از پوستر همایش «برتری شناختی در عصر هوش مصنوعی» گفت: هوش مصنوعی، میدان‌دار اصلی جنگ‌های شناختی نوین و ابزار تغییر معادلات قدرت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از پوستر همایش علمی-فرهنگی «برتری شناختی در عصر هوش مصنوعی»، با حضور امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین بنیادی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و جمعی از کارشناسان و متخصصان این حوزه در ستاد نیروی هوایی ارتش، برگزار شد.

امیر سرتیپ خلبان بهمرد در این مراسم، با اشاره به تحولات شتابان تکنولوژی، هوش مصنوعی را پیشران اصلی تغییرات در آینده دانست و اظهار کرد: امروز هوش مصنوعی تنها یک ابزار فنی یا کمکی نیست، بلکه به مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در قدرت ملی و سازمانی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر نقش محوری این فناوری در جنگ‌های ترکیبی افزود: امروز شاهد انتقال میدان نبرد از عرصه‌های فیزیکی به عرصه‌های شناختی هستیم. جنگ شناختی به‌ویژه زمانی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرد قادر است ادراک، باور‌ها و تصمیم‌گیری‌های مخاطبان را هدف قرار دهد؛ بنابراین، دستیابی به برتری شناختی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای مصون‌سازی مجموعه و حفظ اقتدار است.

حجت الاسلام بنیادی رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی نیز در این رویداد علمی با بیان اینکه این همایش با همت قرارگاه فرهنگی و هنری ققنوس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا برگزار خواهد شد گفت: این همایش تلاشی است برای شناخت بهتر فرصت‌ها و تهدید‌های این فضا تا بتوانیم با تجهیز به دانش روز، از انفعال در برابر امواج رسانه‌ای و شناختی عبور کرده و به کنشگری فعال تبدیل شویم.

همایش برتری شناختی در عصر هوش مصنوعی با محوریت نقش برتری شناختی در مقابله با عملیات روانی هوشمند، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال جاری با حضور پژوهشگران، مدیران و علاقه‌مندان به حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی در سالن همایش‌های دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۸ دی ۱۴۰۴
خدا قوت ولی چرا هوش مصنوعی و ثبات اقتصادی نه ؟؟یک سیستم بسته هوشمند دیجیتال می‌تواند راه حل باشد چرا آسیب سوداگری برای پوشش محرمانگی در صورتی که بدون وجود دسترسی و نظارت تامین ممکن است بصورت کاملا غیر قابل دسترس و امنیت بالا
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۰۸ دی ۱۴۰۴
حفظکم الله محفوظا
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۱۷:۳۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این حرفا نون و آب نمیشه سردار به دوربین سلام کن و بگو همکارانم معیشت درست درمونی ندارن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سلام کو سردار عزیز چکار کردین برین دنبال نخبه ها......جلو اختلاس رو بگیرین .....و جلوی نفوذ به داخل کشور
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
کاش جنگنده به روز داشتیم . که بتونه در نبود پدافند از آسمان کشور دفاع کنه.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته ناجا
۰۲:۱۳ ۰۸ دی ۱۴۰۴
خدا پشت و پنات
