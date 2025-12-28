باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از پوستر همایش علمی-فرهنگی «برتری شناختی در عصر هوش مصنوعی»، با حضور امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین بنیادی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و جمعی از کارشناسان و متخصصان این حوزه در ستاد نیروی هوایی ارتش، برگزار شد.
امیر سرتیپ خلبان بهمرد در این مراسم، با اشاره به تحولات شتابان تکنولوژی، هوش مصنوعی را پیشران اصلی تغییرات در آینده دانست و اظهار کرد: امروز هوش مصنوعی تنها یک ابزار فنی یا کمکی نیست، بلکه به مؤلفهای تعیینکننده در قدرت ملی و سازمانی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش محوری این فناوری در جنگهای ترکیبی افزود: امروز شاهد انتقال میدان نبرد از عرصههای فیزیکی به عرصههای شناختی هستیم. جنگ شناختی بهویژه زمانی که از هوش مصنوعی بهره میگیرد قادر است ادراک، باورها و تصمیمگیریهای مخاطبان را هدف قرار دهد؛ بنابراین، دستیابی به برتری شناختی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای مصونسازی مجموعه و حفظ اقتدار است.
حجت الاسلام بنیادی رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی نیز در این رویداد علمی با بیان اینکه این همایش با همت قرارگاه فرهنگی و هنری ققنوس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا برگزار خواهد شد گفت: این همایش تلاشی است برای شناخت بهتر فرصتها و تهدیدهای این فضا تا بتوانیم با تجهیز به دانش روز، از انفعال در برابر امواج رسانهای و شناختی عبور کرده و به کنشگری فعال تبدیل شویم.
همایش برتری شناختی در عصر هوش مصنوعی با محوریت نقش برتری شناختی در مقابله با عملیات روانی هوشمند، در تاریخ ۲۴ دیماه سال جاری با حضور پژوهشگران، مدیران و علاقهمندان به حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی در سالن همایشهای دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار خواهد شد.
منبع: ارتش