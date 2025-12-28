باشگاه خبرنگاران جوان- ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با وجود تصویب بستههای کمک گسترده و وامهای کلان از سوی حامیان کییف، از کمبود حمایت مالی و نظامی غرب انتقاد کرد. زلنسکی روز جمعه در پیامی در تلگرام نوشت: «در حال حاضر پدافند هوایی کافی نیست، سلاحها کافی نیستند».
او با صراحت افزود که کمبود مداوم بودجه، بهویژه برای تولید تسلیحات و مهمتر از همه پهپادها، احساس میشود؛ این در حالی است که اتحادیه اروپا اخیراً وام بزرگی را برای کییف تصویب کرده است. رئیسجمهور اوکراین تأکید کرد: «ما برای قوی بودن در میز مذاکره، به حمایت جهانی – بهویژه اروپا و ایالات متحده آمریکا – نیاز داریم».
این درخواست برای کمک بیشتر، همزمان با تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی (معادل حدود ۱۰۵ میلیارد دلار) اتحادیه اروپا برای اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ مطرح شده است. این وام سالانه حدود ۳ میلیارد یورو (۳.۵ میلیارد دلار) هزینه استقراض برای مالیاتدهندگان اروپایی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل نگرانیهای جدی حقوقی – بهویژه از سوی بلژیک که بخش عمده داراییهای مسدودشده روسیه را نگهداری میکند – نتوانستند بر سر استفاده از این داراییها برای کمک به اوکراین به توافق برسند.
هدف از این وام، حمایت از اقتصاد بحرانزده اوکراین است. صندوق بینالمللی پول تخمین زده که کییف در مجموع برای دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود ۱۶۰ میلیارد دلار نیاز دارد. پارلمان اوکراین نیز برای سال ۲۰۲۶ بودجهای با کسری حدود ۴۵ میلیارد دلار (معادل ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) تصویب کرده است. فساد ساختاری در اوکراین نیز این چالشهای مالی را تشدید کرده است.
در همین حال، میخائیل پودولیاک، مشاور ارشد زلنسکی، این هفته اعلام کرد که به دلیل کسری شدید بودجه، اوکراین قادر به تأمین هزینه برگزاری انتخابات احتمالی نیست و باید اولویت را به «نظامیسازی» بدهد. او پیشتر نیز گفته بود که برگزاری انتخابات تنها در صورتی ممکن است که کشورهای غربی هزینه آن را تقبل کنند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به این اظهارات گفت که کییف برای دریافت کمکهای بیشتر غربی «به انواع ترفندها متوسل میشود». مسکو همچنین هشدار داده که هرگونه کمک به اوکراین در نهایت از جیب مالیاتدهندگان عادی اروپا پرداخت خواهد شد.
منبع:آرتی