مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از آمادگی مدارس برای اسکان زائران شهید سلیمانی در شهر کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا فرحبخش در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان از آمادگی ۲۸ مدرسه در قالب ۲۰۵ کلاس درس برای اسکان زائران شهید سلیمانی خبر داد.
وی افزود: آموزش و پرورش استان کرمان آمادگی اسکان و پذیرش بیش از ۱۶ هزار نفر را در مدارس، اردوگاه ها و مکان های وابسته دارد.
فرحبخش به اهمیت ترویج مکتب شهید سلیمانی به ویژه برای نسل جوان، گفت: از اجرای ویژه برنامه های سالگرد شهادت شهید سلیمانی در تمامی مدارس استان خبر داد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش استان در حال فراهمسازی مقدمات لازم برای استقبال از زائران است و همانند سالهای گذشته، آماده خدمترسانی به عاشقان حاج قاسم است.
محمد رضا فرحبخش افزود: پیشبینی میشود میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سالهای پیش باشد و همه ظرفیتهای دانشگاه بسیج شدهاند تا اسکان و پذیرایی از این عزیزان با بهترین کیفیت صورت گیرد.
منبع: وزارت آموزش و پرورش