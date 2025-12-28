باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی در تشریح آخرین وضعیت ایمنی ساختمان‌های شهر تهران اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی در سال‌های اخیر با هدف کاهش حوادث، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات بهتر در حوزه آتش‌سوزی و بحران‌ها، طرح بازدید و ارزیابی ایمنی همه اماکن و ساختمان‌ها را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر از ظرفیت‌های مختلف استفاده کرده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر بیش از ۸۰ هزار ساختمان توسط کارشناسان آتش‌نشانی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته‌اند که برخی از این ساختمان‌ها چندین بار بازدید شده‌اند و تمامی آنها دستورالعمل‌ها و اخطار‌های لازم را دریافت کرده‌اند. البته این تعداد تنها بخشی از ساختمان‌های شهر تهران را شامل می‌شود، اما با تمام توان و ظرفیت در حال انجام این مأموریت هستیم. این اقدام بر اساس تجربیات کشور‌های پیشرفته و حرفه‌ای در حوزه ایمنی انجام شده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

ملکی با اشاره به دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان خطر، گفت: پس از ارزیابی‌ها، ساختمان‌ها در چهار گروه «بسیار پرخطر»، «پرخطر»، «میان‌خطر» و «کم‌خطر» طبقه‌بندی شدند. در ابتدا ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر با کاربری‌ها، قدمت‌ها و شرایط مختلف شناسایی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات مؤثر انجام شده از جمله بازدید‌های مستمر، حضور و همراهی شهرداری و شورای شهر، ورود جدی و مقتدرانه دستگاه قضایی و همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشی، امروز تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر به ۵۴ مورد کاهش یافته است و امیدواریم با همکاری مالکان، در ماه‌های آینده این تعداد باز هم کمتر شود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ایمن‌سازی برخی ساختمان‌ها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اماکن تجاری، پاساژ‌ها و ساختمان‌های دولتی از مرحله بسیار پرخطر خارج شده‌اند، اما بخش زیادی از ساختمان‌های باقی‌مانده، مسکونی هستند که ایمن‌سازی آنها با دشواری‌ها و ملاحظات خاصی همراه است. در این زمینه رایزنی‌هایی با مالکان انجام شده و در مواردی نیز به نتایج مثبتی رسیده‌ایم که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

ملکی درباره ساختمان‌های پرخطر نیز گفت: حدود ۴۰ هزار ساختمان در سطح «پرخطر» قرار دارند که مدت‌هاست دستورالعمل‌های ایمنی به آنها ابلاغ شده و پیگیری‌ها و مذاکرات لازم با مالکان و متصرفان این ساختمان‌ها نیز در حال انجام است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر و پرخطر دوباره افزایش پیدا کند و تلاش ما بر این است که با همکاری مالکان و متصرفان، هرچه بیشتر از تعداد این ساختمان‌ها کاسته شود تا ایمنی شهروندان به شکل پایدار تأمین شود.

منبع: ایسنا