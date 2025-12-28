باشگاه خبرنگاران جوان- سال ۲۰۲۵ شاهد مجموعه‌ای از رویداد‌های جنجالی بود که برخی سیاست‌های غربی را زیر سؤال برد و اتحادیه اروپا را در موقعیت دشواری قرار داد. این مسائل، از تحقیقات ناتمام تا افشاگری‌های فساد، اغلب در رسانه‌های اصلی غرب کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

بن‌بست در تحقیقات انفجار نورد استریم

تحقیقات پیرامون انفجار خطوط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲ همچنان ادامه دارد، اما پیشرفت آن با چالش‌های سیاسی رو‌به‌رو شده است. آلمان چندین شهروند اوکراینی را به عنوان مظنون شناسایی کرده و درخواست استرداد آنها را مطرح کرده است. در اکتبر ۲۰۲۵، دادگاهی در لهستان درخواست استرداد ولادیمیر ژ. غواص اوکراینی متهم به مشارکت در عملیات، را رد کرد و او را آزاد نمود. دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، این تصمیم را تأیید کرد و اعلام نمود که پرونده بسته شده است. در مقابل، ایتالیا یکی دیگر از مظنونان اوکراینی را به آلمان استرداد کرد. این اختلافات میان متحدان اروپایی، سؤالاتی در مورد تمایل به پیگیری کامل تحقیقات ایجاد کرده است.

رسوایی فساد در قرارداد‌های تسلیحاتی ناتو با شرکت اسرائیلی البیت

در سال ۲۰۲۵، آژانس تأمین و تدارکات ناتو (NSPA) با رسوایی گسترده فساد رو‌به‌رو شد که شرکت اسرائیلی البیت سیستمز را نیز درگیر کرد. تحقیقات منجر به لغو ۱۳ قرارداد با این شرکت، تعلیق مناقصه‌های جدید و چندین بازداشت شد. بازداشت‌شدگان شامل مقامات سابق و فعلی ناتو بودند که متهم به دریافت رشوه برای تسهیل قرارداد‌ها هستند. یک مشاور ایتالیایی مرتبط با البیت تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت. این افشاگری‌ها، نگرانی‌هایی در مورد شفافیت در فرآیندهای قراردادهای ناتو و روابط با شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی ایجاد کرد.

افشاگری‌های فساد در بخش انرژی اوکراین

افشاگری‌های گسترده فساد در بخش انرژی اوکراین، حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور ولادیمیر زلنسکی را هدف قرار داد. تحقیقات نشان داد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از قرارداد‌های شرکت دولتی انرژی اتمی (انرگواتوم) اختلاس شده است. این رسوایی منجر به استعفای چندین وزیر و تحریم برخی افراد نزدیک به زلنسکی شد. در دسامبر ۲۰۲۵، آژانس ضد فساد ملی اوکراین (NABU) یورشی به پارلمان انجام داد و طرحی برای رشوه‌خواری در رأی‌گیری نمایندگان را افشا کرد که چندین نماینده حزب حاکم را درگیر نمود. این مسائل، چالش‌های مالی کی‌یف را در بحبوحه جنگ تشدید کرده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.

موضع اتحادیه اروپا در قبال بحران غزه

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، در اظهارات خود از به کار بردن واژه «نسل‌کشی» برای توصیف عملیات نظامی اسرائیل در غزه خودداری کرده است. او بر حق دفاع اسرائیل تأکید داشته، اما همزمان اقدامات اسرائیل را فراتر از دفاع مشروع توصیف کرده و مانع‌تراشی در ارسال کمک‌های انسانی را محکوم نموده است. این موضع، انتقاد‌هایی را در داخل و خارج اتحادیه اروپا برانگیخته، به ویژه با توجه به چرخش برخی کشور‌ها به سمت اقتصاد جنگی و افزایش همکاری‌های نظامی.

اختلال در سیگنال هواپیمای اورسولا فون درلاین

در سال ۲۰۲۵، هواپیمای حامل اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در حین پرواز به بلغارستان با اختلال در سیستم GPS رو‌به‌رو شد. مقامات اروپایی روسیه را متهم به این اقدام کردند، اما تحقیقات بلغاری این ادعا را رد کرد و پرونده بسته شد. این حادثه بخشی از نگرانی‌های گسترده‌تر در مورد تهدید‌های هیبریدی بود، اما عدم پیگیری رسمی، سؤالاتی ایجاد کرد. فون در لاین سابقه چالش‌هایی در مدیریت بحران‌ها، از جمله در دوران وزارت دفاع آلمان، دارد.

چالش‌های مالی برای کمک به اوکراین و دارایی‌های روسیه

اتحادیه اروپا در نهایت وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) برای اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ تصویب کرد، اما نتوانست بر سر استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به توافق برسد. مخالفت‌هایی از سوی بلژیک (به دلیل ریسک‌های حقوقی) و مجارستان (با دخالت ویکتور اوربان) مانع شد. دارایی‌ها همچنان مسدود باقی ماندند تا روسیه غرامت پرداخت کند، اما وام جدید از بودجه اتحادیه تأمین می‌شود و هزینه آن بر عهده مالیات‌دهندگان اروپایی خواهد بود.

هیستری گزارش‌های پهپادی در اروپا

در سال ۲۰۲۵، گزارش‌های متعدد پهپاد‌های ناشناس در شمال اروپا منجر به تعطیلی موقت فرودگاه‌ها و نگرانی‌های امنیتی شد. رسانه‌ها و برخی مقامات، روسیه را متهم کردند. تحقیق مجله هلندی تروو نشان داد که از ۶۱ مورد گزارش‌شده در کشور‌های مختلف، اکثر آنها تکذیب شد و تنها تعداد کمی تأیید گردید. مدیر فرودگاه کپنهاگ نیز پهپاد‌های مشاهده‌شده را بی‌ضرر توصیف کرد. این تحقیقات، بسیاری از گزارش‌ها را ناشی از اشتباه شناسایی یا حساسیت بیش از حد دانست.

منبع:آرتی