معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان با اشاره به بارش برف در اغلب محورهای استان گفت: بر اثر بارش شدید برف و کولاک، تمام راه‌های روستایی شهرستان بانه بسته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- رامین محمودی اظهار کرد: بارش برف و باران از روز گذشته در اغلب محور‌های استان آغاز شده و در حال حاضر تمام راه‌های روستایی بانه و بخشی از راه‌های روستایی شهرستان سقز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در محور‌های سقز - بانه و سقز - مریوان به علت کولاک شدید و نبود دید کافی محدودیت ترافیکی برقرار است، گفت: در محور سقز - دیواندره نیز بارش شدید برف و کولاک گزارش شده و عبور کشنده در این مسیر با محدودیت مواجه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان اضافه کرد: همچنین در محور‌های سقز - بوکان، بانه - مریوان، بانه - سردشت، سقز - مریوان بارش برف گزارش شده، اما تردد برقرار است.

وی یادآور شد: با توجه به کولاک شدید تمام نیرو‌های راهداری درگیر محور‌های اصلی هستند و هنوز فرصت ورود به محور‌های روستایی را پیدا نکرده‌اند، اما تمام توان خود را به کار خواهند بست تا مکشلی برای مردم ایجاد نشود.

محمودی تاکید کرد: رانندگان با توجه به لغزندگی جاده‌ها از سفر‌های غیرضروری بپرهیزند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانه با خود به همراه داشته باشند و با رعایت قوانین رانندگی، کار راهداران را دچار اختلال نکنند.

استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز شروع می‌شود.

همچنین جاده‌های بین شهری استان دارای ۳۸ گردنه برفگیر و جاده‌های روستایی نیز دارای ۶۶ گردنه برفگیر است و این گردنه‌ها هنگام بارش باران عمدتا لغزنده است.

برچسب ها: کردستان ، بارش برف ، بسته شدن راه
خبرهای مرتبط
بهسازی و آسفالت معابر روستایی معادن قروه
مسئولان از ظرفیت‌ها و منابع خدادادی کردستان برای رفع مشکلات استان استفاده کنند
تردد در گردنه خان با زنجیر چرخ امکانپذیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فعالیت سامانه سرد و بارشی با برف و کولاک از فردا
بازگشت بزکوهی به دامان طبیعت هورامان ‏
برق ۱۰۶ روستای کردستان پس از برف وکولاک سنگین وصل شد
آخرین اخبار
بازگشت بزکوهی به دامان طبیعت هورامان ‏
فعالیت سامانه سرد و بارشی با برف و کولاک از فردا
برق ۱۰۶ روستای کردستان پس از برف وکولاک سنگین وصل شد
برگزاری نخستین جشنواره روایت اعتکاف در کردستان
آموزش مهارت های رقومی زمینه ساز تحول پایدار در مدارس غیر دولتی کردستان است