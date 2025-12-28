باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- رامین محمودی اظهار کرد: بارش برف و باران از روز گذشته در اغلب محور‌های استان آغاز شده و در حال حاضر تمام راه‌های روستایی بانه و بخشی از راه‌های روستایی شهرستان سقز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در محور‌های سقز - بانه و سقز - مریوان به علت کولاک شدید و نبود دید کافی محدودیت ترافیکی برقرار است، گفت: در محور سقز - دیواندره نیز بارش شدید برف و کولاک گزارش شده و عبور کشنده در این مسیر با محدودیت مواجه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان اضافه کرد: همچنین در محور‌های سقز - بوکان، بانه - مریوان، بانه - سردشت، سقز - مریوان بارش برف گزارش شده، اما تردد برقرار است.

وی یادآور شد: با توجه به کولاک شدید تمام نیرو‌های راهداری درگیر محور‌های اصلی هستند و هنوز فرصت ورود به محور‌های روستایی را پیدا نکرده‌اند، اما تمام توان خود را به کار خواهند بست تا مکشلی برای مردم ایجاد نشود.

محمودی تاکید کرد: رانندگان با توجه به لغزندگی جاده‌ها از سفر‌های غیرضروری بپرهیزند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانه با خود به همراه داشته باشند و با رعایت قوانین رانندگی، کار راهداران را دچار اختلال نکنند.

استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز شروع می‌شود.

همچنین جاده‌های بین شهری استان دارای ۳۸ گردنه برفگیر و جاده‌های روستایی نیز دارای ۶۶ گردنه برفگیر است و این گردنه‌ها هنگام بارش باران عمدتا لغزنده است.