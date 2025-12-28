باشگاه خبرنگاران جوان ؛ بر اساس پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، امروز یکشنبه با تداوم فعالیت سامانه بارشی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در نقاطی از استان رگبار باران و رعدوبرق رخ خواهد داد.

این شرایط به‌خصوص در مناطق و ارتفاعات غربی، سواحل و جزایر غربی استان و به‌تدریج بخش‌هایی از تنگه هرمز، دریای عمان و برخی مناطق شرقی، مرکزی و شمالی استان همراه با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

در مناطق دریایی استان نیز از امروز یکشنبه تا ساعاتی از ظهر دوشنبه، ضمن فعالیت سامانه بارشی، افزایش باد جنوب شرقی و تلاطم دریا مورد انتظار است.

در این مدت احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد و توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک صیادی و قایق‌های تفریحی خودداری شده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان اتخاذ شود.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه با تقویت فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی دور از انتظار نخواهد بود. در صورت عدم تغییر الگوهای هواشناسی، تمرکز بارش‌ها در روز دوشنبه در محدوده سواحل و جزایر استان و همچنین مناطق غربی، شرقی و مرکزی هرمزگان خواهد بود.

همچنین به شهروندان توصیه شده است از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در این مدت خودداری کنند.

از ظهر دوشنبه خلیج فارس و به‌تدریج تنگه هرمز با وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی ـ شمال غربی مواج خواهد شد و از روز سه‌شنبه تا ساعاتی از چهارشنبه نیز دریا با وزش باد شدید در این مناطق مواج پیش‌بینی می‌شود که لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در بنادر استان را دوچندان می‌کند.

به لحاظ دمایی، تا روز دوشنبه افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود و از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، کاهش دمای کمینه به‌ویژه در ارتفاعات استان مورد انتظار خواهد بود.

منبع:هواشناسی هرمزگان