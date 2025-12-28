باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شماره تلفن یک ایرانی در مخاطبان نخست وزیر سابق اسرائیل + فیلم

مدتی قبل گروه هکری حنظله اطلاعاتی از گوشی نخست وزیر سابق اسرائیل منتشر کرد که در بین این اطلاعات هک شده، شماره تلفن یک ایرانی هم دیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی قبل بود که گروه هکری حنظله اعلام کرد تلفن همراه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، را هک کرده است. اگر این موضوع در ابتدا توسط این چهره امنیتی صهیونیست رد شد، اما با انتشار اطلاعاتی که حنظله به آن دسترسی پیدا کرده، این هک تایید شد.

در میان اطلاعاتی که حنظله منتشر کرده، نام و شمار تلفن یک ایرانی تبار در آمریکا به نام پگاه ابراهیمی هم به چشم می‌خورد. او که سابقه حضور در مورگان استنلی، از بزرگترین امپراتوری‌های مالی صهیونیستی را دارد، از حامیان آشوب‌های سال ۱۴۰۱ بوده است. اکنون بهتر می‌توان فهمید که چرا شماره این فرد ایرانی تبار باید در فهرست مخاطبان نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی باشد.

مطالب مرتبط
شماره تلفن یک ایرانی در مخاطبان نخست وزیر سابق اسرائیل + فیلم
young journalists club

اعتراف شبکه‌های عبری به قدرت سایبری ایران + فیلم

شماره تلفن یک ایرانی در مخاطبان نخست وزیر سابق اسرائیل + فیلم
young journalists club

دست و پا زدن نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل برای تکذیب حمله سایبری + فیلم

شماره تلفن یک ایرانی در مخاطبان نخست وزیر سابق اسرائیل + فیلم
young journalists club

نفوذ به قلب رژیم صهیونیستی؛ اطلاعات فوق محرمانه مقامات ارشد لو رفت! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روسیه شواهد حمله به اقامتگاه پوتین را منتشر کرد + فیلم
۵۷۶۳

روسیه شواهد حمله به اقامتگاه پوتین را منتشر کرد + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم
۴۱۹۴

ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
رحیم مجیدی مهر؛ قهرمان واقعی این روزها + فیلم
۹۰۰

رحیم مجیدی مهر؛ قهرمان واقعی این روزها + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
از کشته‌سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران + فیلم
۶۷۹

از کشته‌سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
سقف‌ها به کارخانه برق تبدیل شدند + فیلم
۶۷۶

سقف‌ها به کارخانه برق تبدیل شدند + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.