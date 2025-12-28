شماره تلفن یک ایرانی در مخاطبان نخست وزیر سابق اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی قبل بود که گروه هکری حنظله اعلام کرد تلفن همراه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، را هک کرده است. اگر این موضوع در ابتدا توسط این چهره امنیتی صهیونیست رد شد، اما با انتشار اطلاعاتی که حنظله به آن دسترسی پیدا کرده، این هک تایید شد.

در میان اطلاعاتی که حنظله منتشر کرده، نام و شمار تلفن یک ایرانی تبار در آمریکا به نام پگاه ابراهیمی هم به چشم می‌خورد. او که سابقه حضور در مورگان استنلی، از بزرگترین امپراتوری‌های مالی صهیونیستی را دارد، از حامیان آشوب‌های سال ۱۴۰۱ بوده است. اکنون بهتر می‌توان فهمید که چرا شماره این فرد ایرانی تبار باید در فهرست مخاطبان نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی باشد.