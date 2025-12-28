یک قلاده گربه جنگلی در شفت پس از تیمار و مداوا از سوی مأموران محیط زیست این شهرستان به زادگاه طبیعی خود بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر ریاضی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت گفت: یک قلاده گربه جنگلی که در تله گیر کرده بود، پس از گزارش یکی از دوستداران محیط زیست به این اداره و حضور مأموران در نهایت عملیات مداوا و تیمار، پس از صحت و سلامتی کامل در طبیعت این شهرستان رهاسازی شد.

او ضمن تقدیر و تشکر از این هموطن، از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده گونه‌های حیات وحش به منظور جلوگیری از تعارضات انسان و دام، مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات حفاظتی و پزشکی لازم در این زمینه به عمل آید.

گربه جنگلی از گربه سانان مهم مناطق جنگلی، بوته زار‌های بلند و انبوه نیزار‌های مجاور و رودخانه‌های حاشیه روستا‌های شمال کشور است که به عنوان گونه حمایت و حفاظت شده بوده و شکار آن با هر وسیله و روشی ممنوع است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان

برچسب ها: گربه جنگلی ، حیات وحش
