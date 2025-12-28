معاون عمرانی استانداری از احداث ۷۶۶ نیروگاه خورشیدی خانگی و اختصاص ۷۲ هکتار زمین برای تولید ۴۳ مگاوات برق پاک در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در جهانی که تغییرات اقلیمی، کاهش منابع فسیلی و بحران‌های زیست‌محیطی به دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و ملت‌ها تبدیل شده است، حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.

در این میان، استان لرستان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت‌های طبیعی قابل‌توجه و نیاز جدی به توسعه اقتصادی پایدار، می‌تواند به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.

لرستان اگرچه بیشتر با بارش‌های مناسب، کوهستان‌های سرسبز و منابع آبی شناخته می‌شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد این استان از تعداد قابل‌توجهی روز‌های آفتابی در سال برخوردار است.

تابش مناسب خورشید در بسیاری از مناطق لرستان، به‌ویژه در دشت‌ها و اراضی کم‌بازده، فرصت کم‌نظیری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده است؛ فرصتی که تاکنون کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در لرستان می‌تواند هم‌زمان چندین چالش اساسی استان را هدف قرار دهد. نخست، ایجاد اشتغال پایدار؛ از مراحل طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌ها، فرصت‌های شغلی متنوعی ایجاد می‌شود که به‌ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده استان اهمیت دارد.

کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش هزینه‌های انتقال انرژی از استان‌های دیگر. سوم، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی که تأثیر مستقیمی بر سلامت مردم و حفظ طبیعت ارزشمند لرستان دارد.

لرستان؛ سرزمین آفتاب و ظرفیت‌های مغفول

مجیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر برای رفع ناترازی انرژی کشور، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

مجیدی با اشاره به نقش مهم نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در این مسیر اظهار کرد: یکی از محور‌های اساسی در حوزه انرژی‌های پاک، توسعه سامانه‌های خورشیدی خانگی است که علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانوار‌ها را نیز فراهم می‌کند. در همین راستا تاکنون ۷۶۶ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در استان لرستان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه استان لرستان ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی دارد، افزود: در بخش دولتی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و حدود ۷۲ هکتار زمین در قالب ۹ ساختگاه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۴۳ مگاوات انرژی برق به ظرفیت تولید استان افزوده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، نقش مهمی در پایداری انرژی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند و این مسیر با حمایت دستگاه‌های اجرایی و استقبال سرمایه‌گذاران با جدیت ادامه خواهد داشت.

توسعه اقتصادی بدون تخریب محیط‌زیست

یکی از مزیت‌های مهم نیروگاه‌های خورشیدی، نیاز کم آنها به منابع آب است؛ موضوعی حیاتی برای استانی که در سال‌های اخیر با نوسانات بارندگی و چالش مدیریت منابع آبی مواجه بوده است. برخلاف صنایع آلاینده یا پروژه‌های سنگین عمرانی، نیروگاه‌های خورشیدی با کمترین آسیب به محیط‌زیست، امکان توسعه اقتصادی را فراهم می‌کنند و با روح توسعه پایدار همخوانی کامل دارند.

نقش دولت، سرمایه‌گذاران و مردم

تحقق رؤیای تبدیل لرستان به قطب انرژی خورشیدی، نیازمند هم‌افزایی سه ضلع اصلی است: دولت، بخش خصوصی و مردم. دولت می‌تواند با تسهیل صدور مجوزها، ارائه مشوق‌های مالی و تضمین خرید برق، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند.

بخش خصوصی نیز با ورود سرمایه و دانش فنی، موتور محرک این تحول خواهد بود. در این میان، مشارکت مردم محلی از طریق نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس، نصب پنل‌ها بر بام خانه‌ها و زمین‌های شخصی، می‌تواند حس تعلق و سودآوری مستقیم را برای جامعه محلی به همراه داشته باشد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تنها یک پروژه فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه گامی راهبردی برای تغییر الگوی توسعه در لرستان است. استانی که سال‌ها با بیکاری، مهاجرت و کمبود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم کرده، امروز می‌تواند با تکیه بر انرژی پاک خورشید، مسیر تازه‌ای برای رشد و شکوفایی ترسیم کند. آینده‌ای که در آن لرستان نه‌تنها مصرف‌کننده انرژی، بلکه تولیدکننده و صادرکننده برق پاک باشد.

در نهایت، اگر امروز تصمیم‌های درست گرفته شود، خورشید فردای لرستان می‌تواند روشن‌تر از همیشه بتابد؛ نه فقط در آسمان، بلکه در اقتصاد، اشتغال و کیفیت زندگی مردم این دیار باشد.