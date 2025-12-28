وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در خصوص تحولات منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه کشورمان، عباس عراقچی و وزیر امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالله آل ثانی با ابراز نگرانی از اوضاع فلسطین و لبنان در سایه نقض توافقات آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات این رژیم به غزه و لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان، بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی برای پای‌بندی کامل به تعهدات خود و توقف سیاست نسل‌کشی و اشغالگری و توسعه‌طلبی تاکید کردند.

طرفین همچنین با بررسی تحولات اخیر یمن، ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تأکید قرار دادند.

Iran (Islamic Republic of)
آمریکا و اسرائیل عامل ناامنی لبنان هستند
۲۲:۰۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا و اسرائیل عامل ناامنی لبنان هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
نیروهای ترکیه باید از خاک عراق خارج شوند. حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق نقض حاکمیت ملی این کشور به شمار می‌رود و باید هر چه سریع‌تر این موضوع حل شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نیروهای آمریکا باید از خاک عراق خارج شوند. نیرو
۲۱:۳۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
نیروهای آمریکا باید از خاک عراق خارج شوند.
نیروهای ترکیه باید از خاک عراق خارج شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
کمک ۹ میلیارد دلاری روسیه برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای ترکیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار در حریم هوایی عراق از ایران جاسو
۱۵:۱۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار در حریم هوایی عراق از ایران جاسوسی می‌کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در
۱۵:۰۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دولت و نظام از خون شهدای منا نخواهد گذشت/ ولی اما متاسفانه از سال 1394 تاکنون هنوز هم هیچ خبری نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
توییت برنی سندرز: به لطف رمز ارز، ثروت ترامپ از زمان ریاست جمهوری‌اش سه برابر شده
برنی سندرز در توئیتی نوشت: ثروت دونالد ترامپ از زمان ریاست‌جمهوری تقریباً سه برابر شده و عمدتاً به لطف فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بغداد، باید نیروهای تروریستی آمریکایی از خاک عراق
۱۴:۰۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
بغداد، باید نیروهای تروریستی آمریکایی از خاک عراق اخراج کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
روبیو: حمله به قطر رابطه آمریکا با اسرائیل را تغییر نمی‌دهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
حملات ایران به پایگاه هوایی العدید
حدود ساعت ۱۷:۴۴ به وقت قطر، ایران حمله موشکی خود را به پایگاه هوایی العدید ، آغاز کرد. [۷] صدای انفجارهایی در دوحه، قطر، شنیده شد و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده عبور موشک‌ها از آسمان بود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دوحه، باید نیروهای تروریستی آمریکایی در خاک قطر ا
۱۴:۰۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دوحه، باید نیروهای تروریستی آمریکایی در خاک قطر اخراج کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
1 - آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
2 - اروپا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
3 - ناتو جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
4 - عربستان سعودی جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
5 - امارات جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
6 - ترکیه جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
7 - اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در پاسخ به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در پایگاه قطر به ایران تجاوز و حمایت کرده است.
پس حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در قطر مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی است و هم تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران بوده است.
قطر هم شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در ایران و منطقه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۷
در رویداد۲۴ بخوانید:
سفر‌های استانی عراقچی همزمان با بن بست دیپلماسی | روابط بین‌الملل را از خانه خود آغاز کنید!
عباس عراقچی یکی از پرحاشیه‌ترین مسئولان در هفته‌های اخیر است، یا با اظهارات عجیب افکار عمومی را عصبانی کرده یا با سفر‌های استانی، ضعف دستگاه دیپلماسی را به رخ می‌کشد.
عراقچی در اصفهان

رویداد۲۴| در شرایطی که سیاست خارجی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحرک، ابتکار و شکستن حلقه انزواست، خروجی دستگاه دیپلماسی به‌طور معناداری به «گزارش سفر‌های داخلی» تقلیل پیدا کرده است؛ سفری از تهران به اصفهان، از اتاق بازرگانی به شورای مدیران استان، از نمایشگاه انرژی‌های پاک تا نشست با خیّرین و بازدید از کلیسا. فهرستی که اکانت رسمی وزارت خارجه با افتخار آن را به‌عنوان «مهم‌ترین فعالیت‌های دکتر عراقچی» منتشر می‌کند، اما در فضای مجازی با کنایه‌های تند مواجه می‌شود. کاربری عراقچی را «وزیر خارجه استان تهران» خوانده و دیگری می‌پرسد: «وزارت خارجه یا وزارت امور داخله؟»

این تصویر، بیش از آن‌که نشانه پویایی باشد، یادآور همان جمله عجیب کارشناس تلویزیونی است که می‌گفت اگر گردشگری خارجی نداریم، «گردشگری را از خانه خودمان شروع کنیم». حالا گویا همین منطق به سیاست خارجی تعمیم داده شده: اگر روابط بین‌الملل قفل است، روابط استانی را فعال کنیم؛ اگر جهان با ما پشت میز مذاکره نمی‌نشیند، مدیران و فعالان اقتصادی استان‌ها پای ثابت جلسات وزیر خارجه باشند. یا مثلا دبیرشورای عالی امنیت ملی و مشاور روابط خارجی رهبری با هم درباره مسائل منطقه گفت‌و‌گو کند!

این همان سیاست‌ورزی «از بیرون گود» است؛ همان الگویی که پیش‌تر در گزارشی درباره دیدار علی لاریجانی و علی‌اکبر ولایتی به آن پرداخته بودیم. جایی که گفت‌وگوی درون‌ساختاری به‌جای کنش بیرونی فروخته و به‌عنوان تحرک سیاسی عرضه می‌شود. سفر‌های استانی وزیر خارجه هم اقدامی از همین جنس است.

مسئله صرفِ سفر رفتن نیست؛ مسئله «جای خالی سفر‌های اصلی» است. وقتی خروجی دیپلماسی به افتتاح یک خیابان در مقابل اتاق بازرگانی اصفهان یا رونمایی از یک مجتمع مسکونی قدیمی در مسکو تقلیل پیدا می‌کند، طبیعی است که منتقدان بپرسند: وزارت خارجه دقیقاً مشغول چه کاری است؟ همین اقدامات است که شده برخی مخالفان دولت در هفته‌های اخیر صراحتاً از لزوم آغاز ترمیم کابینه از وزارت خارجه سخن بگویند.

مواضع دردسرساز آقای دیپلمات
اقدامات دستگاه دیپلماسی و آقای عراقچی، اما همه ماجرا نیست، باید به اظهارات او هم توجه کرد. مثلا همین جمله جنجالی «تحریم برکاتی هم دارد» که به نمک پاشیدن روی زخم مردم شبیه بود و موجی از انتقادات را روانه عباس عراقچی کرد. جمله‌ای که برای جامعه‌ای زیر فشار معیشتی، بیش از آن‌که تحلیل دیپلماتیک تلقی شود، نشانه فاصله سیاست‌گذار با واقعیت زندگی مردم تعبیر شد؛ فاصله‌ای که با سفر‌های استانی و جلسات پشت‌در‌های بسته پر نمی‌شود.

حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن
به اینها باید حواشی زندگی شخصی وزیر خارجه را هم اضافه کرد؛ از ماجرای همسر دوم گرفته تا عکس‌های سفر به باکو و استفاده همسر آقای وزیر از برند‌های لاکچری. واقعیت این است که در فضای ملتهب افکار عمومی، این حاشیه‌ها ـ چه درست و چه اغراق‌شده ـ به‌سرعت بر متن غلبه می‌کنند و تصویر یک دیپلمات درگیر «نمایش داخلی» را تقویت می‌کنند؛ تصویری که به‌سادگی ترمیم‌پذیر نیست.

حمایت کیهان؛ زنگ خطر یا سپر دفاعی؟
در این میان، حمایت سفت و سخت رسانه‌های اصولگرا، از جمله مطلب امروز کیهان در دفاع از عراقچی، خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است. تجربه نشان داده هرگاه یک مقام دولتی به «خط قرمز انتقادناپذیر» در رسانه‌های تندرو بدل می‌شود، بیش از آن‌که نشانه اقتدار باشد، علامت فاصله گرفتن از بدنه جامعه و نزدیکتر شدن به نهاد‌های قدرت است.

آنچه امروز در کارنامه عراقچی دیده می‌شود، بیش از آن‌که داستان یک فرد باشد، آینه وضعیت سیاست خارجی است؛ وضعیتی که در آن سفر استانی «خبر» می‌شود، جمله‌ای درباره «برکات تحریم» جنجال می‌آفریند و افتتاح خیابان یا ساختمان قدیمی به‌عنوان دستاورد معرفی می‌شود. در چنین شرایطی، کنایه کاربران شبکه‌های اجتماعی چندان هم بی‌راه نیست: وقتی دیپلماسی جهانی از کار افتاده، ظاهراً باید روابط بین‌الملل را از خانه خودمان آغاز کنیم.
۰
۰
پاسخ دادن
