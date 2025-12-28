ابراهیم علی‌پور، دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خلیج فارس، از انتشار جدول کامل زمان‌بندی اجراهای نمایشی و رویدادهای جانبی این جشنواره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد: وی با اعلام این خبر افزود: این جدول پس از نهایی‌شدن برنامه‌ریزی‌ها منتشر شده و زمان و مکان دقیق اجرای آثار راه‌یافته و رویدادهای مختلف جشنواره را مشخص می‌کند.

علی‌پور تأکید کرد: انتشار این برنامه‌ریزی‌ها موجب هماهنگی بهتر گروه‌های نمایشی و بهره‌مندی مطلوب‌تر مخاطبان و علاقه‌مندان از اجراها و نشست‌های تخصصی جشنواره خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعیه‌های تکمیلی و جزئیات دقیق‌تر می‌توانند به رسانه‌های رسمی جشنواره مراجعه کنند.

گفتنی است؛ یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خلیج فارس از ۸ تا ۱۱ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به دبیری مرجان خلفی در شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

برچسب ها: کهگیلویه و بویراحمد ، تئاتر
