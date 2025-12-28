بر اساس داده‌های کره جنوبی، رهبر کره شمالی در سال جاری میلادی با ۱۳۱ رویداد عمومی، بیشترین حضور خود را در ۹ سال گذشته ثبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، امسال بیشترین حضور عمومی خود را در نه سال گذشته داشته است، زیرا فعالیت‌های دیپلماتیک و اجرایی او تشدید شده است.

داده‌های کره جنوبی نشان می‌دهد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در سال ۲۰۲۵، بیشترین تعداد حضور عمومی خود را در نه سال گذشته داشته است که در مجموع به ۱۳۱ رویداد تا اواخر دسامبر می‌رسد.

این موج فعالیت‌ها، که شامل ۳۰ جشن عمومی، ۲۳ بازدید بازرسی و ۲۱ رویداد نظامی بود، نشان دهنده عزم کیم برای پیشبرد برنامه توسعه پنج ساله خود در سال جاری و گسترش تعامل دیپلماتیک خود است.

از جمله اقدامات قابل توجه او در سال جاری، شرکت در رژه نظامی چین در پکن و برگزاری پنج نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و دیگر رهبران آسیایی بود.

او همچنین در ده مورد با مقامات خارجی دیدار کرد که نشان دهنده گشودگی نسبی در سیاست خارجی اوست.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی ، رهبر کره شمالی
