باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون والیبال ایتالیا با صدور ابلاغیه‌ای رسمی اعلام کرد از این پس هرگونه توقف ناگهانی یا تظاهر به زدن سرویس با هدف وادار کردن تیم حریف به ارتکاب «خطای ارنج» (Positional Fault)، مصداق رفتار غیرورزشی تلقی خواهد شد.

بر اساس این قانون جدید که در راستای حفظ روح جوانمردانه (Fair Play) و با استناد به قوانین ۷.۴ و ۲۰.۲ فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) تدوین شده است، داوران موظفند در صورت مشاهده چنین رفتاری، در مرتبه نخست به بازیکن خاطی تذکر شفاهی داده و در صورت تکرار، با نشان دادن کارت زرد (اخطار) با وی برخورد کنند.

این تغییر قوانین ریشه در دیدار جنجالی لیگ قهرمانان زنان اروپا بین دو تیم بشیکتاش و اجزاجی‌باشی دایناویت در ۲۰ آذرماه سال جاری دارد. در جریان ست پنجم (تای‌برک) آن مسابقه و در امتیاز حساس ۱۴ بر ۶، ابرار کاراکورت ستاره تیم ملی ترکیه با استفاده از تاکتیک مکث ناگهانی در سرویس، تلاش کرد تیم حریف را دچار خطای موقعیت کند.

این اقدام با واکنش تند لورنزو میچلی سرمربی ایتالیایی تیم بشیکتاش ترکیه رو‌به‌رو شد. میچلی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، این حرکت را بی‌احترامی به حریف و سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی دانست که همین امر موجی از بحث‌های جهانی را پیرامون اخلاق در والیبال به راه انداخت.

هواداران والیبال در شبکه‌های اجتماعی، این اصلاحیه قانونی را «میراث کاراکورت» نامیده‌اند. اگرچه این تاکتیک پیش از این ازسوی بازیکنانی همچون «تایسا» (ستاره والیبال برزیل) نیز استفاده شده بود، اما به نظر می‌رسد اقدام اخیر فدراسیون ایتالیا گامی مهم برای استانداردسازی قوانین سرویس در لیگ‌های بین‌المللی باشد.

با توجه به اینکه بسیاری از قوانین والیبال از سوی ایتالیایی‌ها به عنوان یکی از مهد‌های والیبال جهان پیشنهاد شده است، باید منتظر بمانیم تا واکنش FIVB را برای این قانون ببینیم.

منبع: فدراسیون والیبال