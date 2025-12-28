کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده‌های لیگ برتری صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شکایت باشگاه استقلال خوزستان از باشگاه پرسپولیس (تیوی بیفوما)، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت ابوالفضل آدینه از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت علی مظفری از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

