متصدی مشاور املاک در بهشهر برای دریافت کمیسیون اضافه بر تعرفه به پرداخت چهار میلیارد ریال محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علی اکبر معلمیان رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهشهر گفت: پرونده یک مشاور املاک برای دریافت ۸۰۰ میلیون ریال کمیسیون اضافه بر تعرفه در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به اثبات گرانفروشی در ارائه خدمات، انجام تخلف مشاور املاک را محرز وعلاوه بر پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جبران خسارت شاکی، متخلف را به پرداخت چهارمیلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

معلمیان گفت: با شکایت شاکی خصوصی بازرسان اداره صمت گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، تخلف صنفی
