عقاب صحرایی که در سیم برق در محدوده شهرستان بیضا گرفتار شده بود، بار دیگر بر فراز طبیعت پرواز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سعید دهقان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیضا، اظهار کرد: یک بهله عقاب صحرایی که در سیم برق در محدوده شهرستان بیضا گرفتار شده بود، با همکاری دستگاه‌های مسئول نجات یافت و به طبیعت بازگشت.

او افزود: این اقدام پس از تماس تلفنی فرمانده انتظامی شهرستان بیضا و هماهنگی با ارگان‌های ذیربط انجام شد و با همکاری اداره برق بیضا و همراهی همیار محیط زیست، محمد رادمهر، عملیات رهاسازی با موفقیت انجام گرفت.

دهقان با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات وحش، همکاری بین دستگاهی را عامل اصلی پیشگیری از آسیب به گونه‌های ارزشمند جانوری دانست و بر تداوم این تعامل‌ها تأکید کرد.

بیضا شهری در بخش مرکزی شهرستان بیضا است و در فاصله ۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.