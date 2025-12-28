استاندار اردبیل گفت: ۷۸۰ طرح تولیدی و اقتصادی برای دریافت تسهیلات رونق تولید و اشتغال به بانک‌های عامل معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود امامی یگانه امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت تسهیلات مصوب سفر رییس‌جمهور به اردبیل گفت: تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال حائز اهمیت است و بانک‌های عامل بر اساس تکالیف و سهم تعیین‌شده، فرآیند پرداخت تسهیلات را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند.

او افزود: برای جذب تسهیلات سفر رییس‌جمهور، کارگروه ویژه‌ای در استان اردبیل راه‌اندازی و تاکنون ۱۸ جلسه هماهنگی و پیگیری برگزار شده است.

استاندار اردبیل در ادامه گفت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در سفر اخیر رییس‌جمهور به زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص یافت و رقم قابل توجهی است و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در قالب تعاونی‌ها و تسهیل و تحول در کسب و کار‌ها ترغیب خواهد کرد.

منبع: استانداری

برچسب ها: رونق تولید و اشتغال ، جذب تسهیلات ، سفر رئیس جمهوری ، کسب و کارها
