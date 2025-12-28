باشگاه خبرنگاران جوان - حمید یاری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم معارفه اعضای کارگروههای چهارگانه تخصصی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار سرمایه رضایتبخش است، گفت:جا دارد از اعضای کانون و نهادهای مالی قدردانی شود که در شرایط سخت بازار، با وجود فشارهای مختلف، برای کمک به بازار سرمایه پای کار آمدند.
او افزود: در مقاطعی، فشارهای زیادی به سازمان بورس از سوی برخی افراد و تریبونها وارد میآمد با این حال، نهادهای مالی با همراهی و ایفای نقش مسئولانه، به ثبات بازار کمک کردند و امروز ثمره این همکاریها قابل مشاهده است.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات مؤثر اخیر، در حوزه مالی و تامین مالی اتفاق افتاده است. سازمان بورس تلاش کرده فضایی ایجاد شود که در چند سال آینده، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه بیش از گذشته جایگزین تامین مالی از بازار پول شود.
یاری تاکید کرد: یکی از ویژگیهای خاص بازار سرمایه «دیوار شیشهای» آن است؛ به این معنا که همه اتفاقات بهصورت شفاف در معرض دید عموم قرار دارد. برخلاف نظام بانکی که بسیاری از فرآیندهای تامین مالی کمتر دیده میشود، در بازار سرمایه حتی کوچکترین رخدادها بهسرعت در سطح عمومی منعکس میشود. این شفافیت اگر چه نقطه قوت بازار سرمایه است، اما در عین حال کار را دشوارتر میکند.
او ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر، بروز نکولها در بازار سرمایه به حداقل ممکن رسیده و سازمان بورس نیز تلاش کرده با بهبود فرآیندهای نظارتی، این مسیر با کمترین چالش ادامه یابد.این کارگروهها میتوانند به تعمیق بازار سرمایه کمک کرده و بسیاری از مسائل و چالشهای مشترک میان کانون و سازمان را از طریق یک درگاه واحد، سادهتر و سریعتر پیگیری کنند.
یاری گفت: معاونت نظارت بر بورسها و ناشران و مدیران این حوزه، از هرگونه همکاری با کارگروههای تخصصی کانون استقبال میکند و امیدواریم این تعاملات به ارتقای کارایی بازار سرمایه و توسعه تامین مالی شفاف و پایدار منجر شود.
منبع: سازمان بورس