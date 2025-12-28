باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان جهانی بهداشت در یک برگه اطلاعاتی جدید که این هفته منتشر شد، اعلام کرد که قاره اروپا «بالاترین سطوح مصرف الکل در سطح جهان» را دارد و نوشیدن الکل سهم قابل توجهی در مرگ‌ومیر زودرس و جراحات دارد.

این گزارش بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۹ (آخرین سال در دسترس) گفت تقریباً ۱۴۵،۰۰۰ مرگ ناشی از جراحت در منطقه قابل انتساب به الکل بوده است. بزرگترین دسته‌ها شامل خودآزاری، حوادث جاده‌ای و سقوط بوده‌اند.

به گفته این سازمان، مصرف الکل همچنین به طور نزدیکی با خشونت بین‌فردی از جمله حملات و خشونت خانگی مرتبط بوده و به عنوان یک عامل عمده مؤثر در مرگ‌های ناشی از جراحت‌های خشونت‌آمیز در سراسر منطقه شناسایی شده است.

جوانان با خطرات خاصی مواجهند، زیرا الکل بر رشد مغز و تصمیم‌گیری در دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی تأثیر می‌گذارد. سازمان جهانی بهداشت گفت الکل می‌تواند حافظه و توانایی یادگیری را مختل کند و همچنین خطر آسیب بلندمدت از جمله اختلالات مصرف الکل و سایر مشکلات سلامت روان را افزایش دهد.

در میان نوجوانان و جوانان، الکل همچنان یک عامل خطر اصلی برای ناتوانی‌های مرتبط با جراحت و مرگ زودرس است.

کارینا فریرا-بورگس، مشاور منطقه‌ای الکل، مواد مخدر غیرقانونی و سلامت زندان‌ها در سازمان جهانی بهداشت/اروپا گفت: «الکل یک ماده سمی است که نه تنها باعث هفت نوع سرطان و سایر بیماری‌های غیرواگیر می‌شود، بلکه قضاوت و خودکنترلی را مختل می‌کند، زمان واکنش را کند می‌کند، هماهنگی را کاهش می‌دهد و رفتار‌های مخاطره‌آمیز را تشویق می‌کند. به همین دلیل است که در بسیاری از جراحات و مرگ‌های ناشی از جراحت قابل پیشگیری دخیل است.»

داده‌ها نشان می‌دهد کشور‌های اروپای شرقی حدود نیمی از تمام مرگ‌های ناشی از جراحت قابل انتساب به الکل را تشکیل می‌دهند، در مقایسه با کمتر از ۲۰درصد در بخش‌های غربی و جنوبی منطقه.

طبق نظرسنجی‌های اخیر، در روسیه، عادات نوشیدن الکل در طول دو دهه گذشته تغییر کرده است و سهم افرادی که الکل مصرف نمی‌کنند تقریباً دو برابر شده است.

منبع: ارتی