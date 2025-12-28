بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مصرف الکل سالانه باعث حدود ۸۰۰ هزار مرگ در اروپا می‌شود که از هر یازده مرگ، یک مورد را شامل می‌شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  سازمان جهانی بهداشت در یک برگه اطلاعاتی جدید که این هفته منتشر شد، اعلام کرد که قاره اروپا «بالاترین سطوح مصرف الکل در سطح جهان» را دارد و نوشیدن الکل سهم قابل توجهی در مرگ‌ومیر زودرس و جراحات دارد. 

این گزارش بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۹ (آخرین سال در دسترس) گفت تقریباً ۱۴۵،۰۰۰ مرگ ناشی از جراحت در منطقه قابل انتساب به الکل بوده است. بزرگترین دسته‌ها شامل خودآزاری، حوادث جاده‌ای و سقوط بوده‌اند. 

به گفته این سازمان، مصرف الکل همچنین به طور نزدیکی با خشونت بین‌فردی از جمله حملات و خشونت خانگی مرتبط بوده و به عنوان یک عامل عمده مؤثر در مرگ‌های ناشی از جراحت‌های خشونت‌آمیز در سراسر منطقه شناسایی شده است.

جوانان با خطرات خاصی مواجهند، زیرا الکل بر رشد مغز و تصمیم‌گیری در دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی تأثیر می‌گذارد. سازمان جهانی بهداشت گفت الکل می‌تواند حافظه و توانایی یادگیری را مختل کند و همچنین خطر آسیب بلندمدت از جمله اختلالات مصرف الکل و سایر مشکلات سلامت روان را افزایش دهد. 

در میان نوجوانان و جوانان، الکل همچنان یک عامل خطر اصلی برای ناتوانی‌های مرتبط با جراحت و مرگ زودرس است. 

کارینا فریرا-بورگس، مشاور منطقه‌ای الکل، مواد مخدر غیرقانونی و سلامت زندان‌ها در سازمان جهانی بهداشت/اروپا گفت: «الکل یک ماده سمی است که نه تنها باعث هفت نوع سرطان و سایر بیماری‌های غیرواگیر می‌شود، بلکه قضاوت و خودکنترلی را مختل می‌کند، زمان واکنش را کند می‌کند، هماهنگی را کاهش می‌دهد و رفتار‌های مخاطره‌آمیز را تشویق می‌کند. به همین دلیل است که در بسیاری از جراحات و مرگ‌های ناشی از جراحت قابل پیشگیری دخیل است.» 

داده‌ها نشان می‌دهد کشور‌های اروپای شرقی حدود نیمی از تمام مرگ‌های ناشی از جراحت قابل انتساب به الکل را تشکیل می‌دهند، در مقایسه با کمتر از ۲۰درصد در بخش‌های غربی و جنوبی منطقه. 

طبق نظرسنجی‌های اخیر، در روسیه، عادات نوشیدن الکل در طول دو دهه گذشته تغییر کرده است و سهم افرادی که الکل مصرف نمی‌کنند تقریباً دو برابر شده است.

منبع: ارتی

برچسب ها: مصرف الکل ، سازمان جهانی بهداشت
خبرهای مرتبط
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
کشف گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلا در جریان عملیات مرمت
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
۱۳۱ بار حضور و شکستن رکورد ۹ ساله توسط کیم جونگ اون
تلاش صهیونیست‌ها برای شکستن حلقه انزوا با چنگ زدن به شاخ آفریقا
غزه، نورد استریم و توالت‌های طلایی کی‌یف: مهم‌ترین موضوعات سال ۲۰۲۵ که غرب می‌خواهد شما فراموش کنید
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو؛ هیچ گزارشی از خسارات یا سونامی نیست
لاوروف: روسیه مخالف استقلال تایوان است 
آخرین اخبار
سازمان بهداشت جهانی : الکل سالانه ۸۰۰ هزار اروپایی را می‌کشد
حملات ترامپ در روز کریسمس به نیجریه این سوال را مطرح می‌کند: چرا سوکوتو؟
۱۳۱ بار حضور و شکستن رکورد ۹ ساله توسط کیم جونگ اون
کشف گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلا در جریان عملیات مرمت
پازل صلح غزه: ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو با سه گزینه سخت روبه‌رو است
غزه، نورد استریم و توالت‌های طلایی کی‌یف: مهم‌ترین موضوعات سال ۲۰۲۵ که غرب می‌خواهد شما فراموش کنید
زلنسکی و درخواست پول بیشتر از اروپایی‌ها
لاوروف: روسیه مخالف استقلال تایوان است 
زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو؛ هیچ گزارشی از خسارات یا سونامی نیست
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
تلاش صهیونیست‌ها برای شکستن حلقه انزوا با چنگ زدن به شاخ آفریقا
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد