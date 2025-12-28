گودرزی با اشاره به برنامه ساماندهی دستفروشان، گفت: این طرح با همکاری دستگاه‌های مختلف و ایجاد بازار‌های فاخر در مناطق ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۰ تا شب عید اجرا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با اشاره به برنامه ساماندهی دستفروشان، اظهار کرد: دستفروشان را در ۵۴ نقطه شهر که جا‌های پر تردد هستند، شناسایی کرده و در حال ساماندهی هستیم.

وی با تاکید بر همکاری بین بخشی افزود: یک همراهی گسترده بین شهرداری، فراجا، دستگاه قضایی، اتحادیه‌ها، اصناف و کسبه شکل گرفته و جلسات آن برگزار شده است. مجموع داخل شهرداری، مناطق، شرکت ساماندهی، یگان حفاظت و شرکت شهربان و حریم‌بان با محوریت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل پای کار آمده‌اند تا این ساماندهی انجام شود.

گودرزی با اشاره به نحوه ساماندهی گفت: در مکان‌هایی که باید بازار روز یا بازار‌های فاخر راه‌اندازی شود، آنها را منتقل و ساماندهی می‌کنیم و در بخشی از معابر که مزاحمتی برای پیاده‌روها، کسبه و ترافیک نداشته باشد، ساماندهی در محل انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر زمان‌بندی طرح تصریح کرد: اگر مشکلی پیش نیاید و دستگاه‌ها همکاری کنند، تعداد زیادی از این نقاط تا شب عید ساماندهی خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با اشاره به بازار‌های فاخر افزود: چهار بازار فاخر کلنگ‌زنی می‌شوند و با طراحی کوتاه‌مدت به زودی راه‌اندازی خواهند شد. بازار‌های روز محله‌ای نیز ساماندهی شده و در زیرساخت‌ها و شکل و شمایل آنها بهبود ایجاد می‌شود تا هم فروشندگان سیار و هم مردم برای خرید راحت‌تر باشند.

گودرزی در پایان با تاکید بر مناطق اجرای پروژه گفت: بازار‌های فاخر در مناطق ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۰ احداث خواهند شد.

منبع: شهرداری 

برچسب ها: شهرداری ، ساماندهی دستفروشان
